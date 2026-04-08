"Билет в ад": украинка рассказала о приеме беженцев в Германии (фото)

Украинка по имени Катерина недавно переехала в Германию, но отношение к беженцам там с 2022 года сильно изменилось.

Теперь почти нет лагерей, а выплаты иногда нужно ждать месяцами. В Instagram девушка (itskatyab) поделилась своими мыслями относительно иммиграции.

"Переезжать в Германию в 22-м году и переезжать в Германию сейчас — это совершенно разные переезды в Германию. Все мы помним, что когда наши люди приезжали, здесь было очень большое количество лагерей, помощь давали фактивно сразу. Тебе давали деньги на руки для того, чтобы у тебя было за что поесть", — начала Екатерина.

В частности, автор видео напомнила, что раньше люди попадали в "лагеря", где было большое количество людей из определенных органов, которые сразу помогали.

"Ты сразу даже не знал, что ты заполняешь, но в конце ты получал документы на руки. И это очень сильно упрощало задачу. Конечно, сейчас так не работает", — говорит украинка.

По ее словам, теперь нужно в обычном порядке взять "срок" в миграционную службу, ждать где-то полтора месяца, ведь количество лагерей очень сильно уменьшилось.

"Сейчас, когда ты едешь в лагерь, ты едешь в определенные места, где просто есть возможность остановиться. После лагеря тебя будут направлять туда, где есть место, потому что многие земли уже закрыты", — отметила украинка.

А выплаты нужно ждать иногда три-пять месяцев.

Не платят выплаты

"А некоторым людям вообще не платят выплаты по году, и тебе нужно закрывать свои базовые потребности. С января этого года ты не имеешь права не проходить лагерь. Нам удалось не проходить лагерь, потому что у нас были люди, которые нам помогают", — призналась Екатерина.

Но сейчас даже знакомая семья в Германии "не поможет".

"Вы не можете просто так жить в них. А лагерь — это очень специфическое место. Потому что там есть не только украинцы, там есть другие люди. Я думаю, что вы сами все понимаете", — говорит девушка.

Также, по словам автора видео, уже известно, что автоматически право на проживание в Германии никому продлевать не будут.

"Иммиграция — это сложно. Все те, кто проходят этот путь, вы крутые", — резюмировала украинка.

Реакция сети

В комментариях украинцы подискутировали относительно услышанного:

"Переезд в 22 воспринимался многими как временный, на пару недель, или мест, многие люди не планировали оставаться, был хаос и непонимание, что где вообще должно происходить и на что есть право. Переезд в 25-26 годах это уже стратегически принятое решение".

"А в чем крутизна...? Что вы говорите, вы крутые... Ну конечно лагеря — это не 5-звездочный отель... Но Германия вообще не должна была принимать беженцев и платить, но сделала это из солидарности, жалости и сострадания".

"Германия крутая! Но там выгодно быть только беженцам или владельцам концерна! Для всех остальных там социальный концлагерь инструкция и самый дешевый билет в социальный ад!".

