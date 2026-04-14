Мають допомогати своїй країні: Німеччина відправлятиме "ухилянтів" до України, — Мерц

Німеччина спільно з Україною працюватиме над обмеженням кількості українських чоловіків призовного віку, які шукають притулку в ЄС.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Берлін допомагатиме поверненню до України чоловіків призовного віку. Про це він заявив під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Clash Report.

Мерц вважає, що такі люди мають бути в Україні та допомагати своїй країні.

"Ми будемо тісно співпрацювати у питаннях, що стосуються громадян України, які знайшли притулок у нашій країні, і полегшимо їм повернення додому. Ми будемо працювати з Україною над тим, щоб обмежити кількість українських чоловіків, які шукають тут притулок, оскільки важливо, щоб ці чоловіки були там і допомагали своїй країні", — сказав канцлер на зустрічі із Зеленським у Берліні.

Крім того, Володимир Зеленський оголосив, що Україна спільно з Німеччиною вироблятиме системи ППО. Це буде найбільша угода такого роду в Європі.

Україна та Німеччина підписали низку угод, зокрема у сфері оборони. Крім того, Берлін надасть новий пакет допомоги — ППО, дрони та боєприпаси.

Нагадаємо, що Мерц вважає, що Україні не потрібні далекобійні ракети Taurus. Зараз, на думку Мерца, Україна має у своїх арсеналах власну зброю дальньої дії, яка є значно ефективнішою за ту відносно невелику кількість крилатих ракет TAURUS, яку Німеччина могла б поставити.

Також Фрідріх Мерц заявив, що Європа не прийме мирну угоду щодо України, укладену без участі самих європейців та без урахування їх позицій. Про це після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив канцлер Німеччини. Він уточнив, що під час перемовинах з Трампом наголосив на посиленні тиску на Москву.