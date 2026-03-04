"Трамп знає": угоди щодо України без участі європейців не буде, — Мерц

Європа не прийме мирну угоду щодо України, укладену без участі самих європейців та без урахування їх позицій.

Про це після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Без участі європейців угоди не буде", — сказав мерц.

Він уточнив, що під час перемовинх з Трампом наголосив на посиленні тиску на Москву.

Канцлер Німеччини переконаний, що лише через збільшення тиску з боку Вашингтона Путін буде готовий піти на поступки.

"Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву", — зазначив Мерц.

За його словами, Європі необхідно долучитися до мирних переговорів, які тривають між РФ та Україною за посередництва США

"Трамп знає, що тільки мир, який підтримає і легітимізує Європа, може бути дійсно тривалим. Він також знає, що внесок Європи в безпеку України, відновлення, європейську інтеграцію буде просто незамінним для цього миру", — наголосив Мерц.

Нагадаємо, 2 березня в Кремлі заявили, що продовження мирних переговорів з Україною є вигідним для Росії та відповідає її інтересам.

3 березня Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ не покинуть Донбас попри тиск Росії у мирному процесі.