Кремль заявив, що продовження мирних переговорів з Україною відповідає інтересам Росії, і наголосив на готовності до дипломатичного врегулювання. Водночас переговорний процес ускладнився через вимоги Москви щодо територіальних поступок.

У понеділок, 2 березня Кремль заявив, що продовження мирних переговорів з Україною є вигідним для Росії та відповідає її інтересам, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Дмитро Пєсков, речник російського диктатора Володимира Путіна заявив, що Москва, як і раніше, надає перевагу досягненню дипломатичного врегулювання російсько-української війни та припинення бойових дій.

Мирні переговори останніми тижнями зайшли в глухий кут через наполягання Росії на тому, щоб Україна передала решту частини східного Донбасу, яку Москва не контролює. Цю ідею президент України Володимир Зеленський неодноразово відкидав.

Агентство Bloomberg News повідомило в суботу, посилаючись на джерела, знайомі з цим питанням, що російські чиновники бачать дедалі менше підстав для продовження переговорів під керівництвом США, якщо Київ не готовий відмовитися від Донбасу.

Але речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у понеділок, що Росія залишається відданою переговорам і що її підхід до цього є незмінним.

"У нас є власні інтереси, які ми повинні захищати, і в наших інтересах продовжувати ці переговори. Ми, безумовно, залишаємося відкритими для цих переговорів", — сказав Пєсков, зазначивши, що "політичне та дипломатичне врегулювання" є бажаним для Москви способом припинення бойових дій.

На запитання, чи вплинуть удари США по Ірану на мирний процес, Пєсков відповів, що Росія продовжує цінувати посередницькі зусилля США, але зазначив, що Москва довіряє "перш за все" лише собі та керуватиметься власними інтересами.

Нагадаємо, що за інформацією Bloomberg, проведення саміту за участі президентів США, України та РФ із підписанням фінальної мирної угоди можливе лише за умови відмови Києва від Донбасу. Зазначалося, що Москва допускає вихід із переговорного процесу, якщо Володимир Зеленський не погодиться на поступки.

Раніше ми також інформували, що, за словами очільника Офісу президента Кирило Буданова, представники РФ заявили про готовність прийняти гарантії безпеки для України, які запропонує Білий дім. Водночас він висловив переконання, що мирні переговори можуть завершитися успішно і означатимуть "нашу перемогу".