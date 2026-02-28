Донбас в обмін на мир: Росія погрожує вийти з переговорів, — Bloomberg

За даними журналістів, саміт за участі президентів США, України та РФ, на якому мають підписати остаточну мирну угоду, відбудеться лише тоді, коли Київ відмовиться від Донбасу.

Росія розглядає можливість виходу з мирних переговорів за умови, якщо президент України Володимир Зеленський не піде на поступки та не виведе війська з підконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg від 28 лютого.

За даними журналістів, мирні перемовини, заплановані на початок березня, матимуть ключове значення в контексті подальшого перебігу бойових дій. Росія, ймовірно, вийде з переговорного процесу, якщо президент України Володимир Зеленський відмовиться йти на поступки та виводити військ з підконтрольної Києву території Донбасу.

Джерела, наближені до Кремля, стверджують, що Росія готова підписати проєкт меморандуму про мир за умови, якщо Донецька та Луганська область повністю перейдуть під контроль Москви. За таких умов нібито одразу відбудеться саміт президентів Володимира Зеленського, Володимира Путіна та Дональда Трампа, на якому очільники держав підпишуть мирну угоду.

Bloomberg нагадує, що США пропонують створити вільну економічну зону на території Донецької та Луганської областей, хоча Україна наголошує, що регіон має перебувати під контролем Києва. Росія згодна на ідею Штатів за умови, що на Донбасі дислокуватиметься Росгвардія. Джерела видання також стверджує, що Кремль згоден на моніторинг перемир'я під керівництвом Вашингтону, але відкидає можливість розгортання іноземних військ на території України.

Майбутнє окупованої Запорізької АЕС також залишається під питанням — Росія хоче, аби контроль над ядерним об'єктом розділили між Москвою, Вашингтоном та Києвом, а Україна підтримує лише ідею контролю між собою та Штатами.

Одразу чотири джерела у Кремлі наголошують, що мирна угода, підписання якої підтримує Москва, нагадує умови, озвучені спеціальним представником Стівом Віткоффом до початку саміту на Алясці. Бізнесмен тоді запевняв Путіна, що вимагатиме від України відмовитися від Донбасу і заморозити війну на поточній лінії фронту. Росія, зі свого боку, відмовиться на територіальні претензії у частині Запорізької та Херсонської областей.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися із Володимиром Путіним. З його слів, зустріч на найвищому рівні може відбутись лише на нейтральній території.

Також напередодні виходу матеріалу Bloomberg Володимир Зеленський пояснював, чому Україна не віддасть Донбас.