Донбасс в обмен на мир: Россия угрожает выйти из переговоров, — Bloomberg

По данным журналистов, саммит с участием президентов США, Украины и РФ, на котором должны подписать окончательное мирное соглашение, состоится только тогда, когда Киев откажется от Донбасса.

Россия рассматривает возможность выхода из мирных переговоров при условии, если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на уступки и не выведет войска с подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в материале Bloomberg от 28 февраля.

По данным журналистов, мирные переговоры, запланированные на начало марта, будут иметь ключевое значение в контексте дальнейшего хода боевых действий. Россия, вероятно, выйдет из переговорного процесса, если президент Украины Владимир Зеленский откажется идти на уступки и выводить войска с подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Источники, приближенные к Кремлю, утверждают, что Россия готова подписать проект меморандума о мире при условии, если Донецкая и Луганская область полностью перейдут под контроль Москвы. При таких условиях якобы сразу состоится саммит президентов Владимира Зеленского, Владимира Путина и Дональда Трампа, на котором руководители государств подпишут мирное соглашение.

Bloomberg напоминает, что США предлагают создать свободную экономическую зону на территории Донецкой и Луганской областей, хотя Украина отмечает, что регион должен находиться под контролем Киева. Россия согласна на идею Штатов при условии, что на Донбассе будет дислоцироваться Росгвардия. Источники издания также утверждают, что Кремль согласен на мониторинг перемирия под руководством Вашингтона, но отвергает возможность развертывания иностранных войск на территории Украины.

Будущее оккупированной Запорожской АЭС также остается под вопросом — Россия хочет, чтобы контроль над ядерным объектом разделили между Москвой, Вашингтоном и Киевом, а Украина поддерживает только идею контроля между собой и Штатами.

Сразу четыре источника в Кремле отмечают, что мирное соглашение, подписание которого поддерживает Москва, напоминает условия, озвученные специальным представителем Стивом Уиткоффом до начала саммита на Аляске. Бизнесмен тогда уверял Путина, что потребует от Украины отказаться от Донбасса и заморозить войну на текущей линии фронта. Россия, со своей стороны, откажется от территориальных претензий в части Запорожской и Херсонской областей.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным. По его словам, встреча на высшем уровне может состояться только на нейтральной территории.

Также накануне выхода материала Bloomberg Владимир Зеленский объяснял, почему Украина не отдаст Донбасс.