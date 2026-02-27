Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и очертил условия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече и разговору с российским диктатором Владимиром Путиным, однако только на нейтральной территории. Он подчеркнул, что переговоры не могут состояться ни в России, ни в Беларуси, поскольку эти страны являются союзниками в войне против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News прокомментировал возможность личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он не исключает переговоров, однако выступает против проведения их в Киеве, Москве или Минске.

"Я не играю с Путиным. Я готов к встрече, я готов к разговору, но на нейтральной площадке. Даже не обязательно полностью нейтральной, но не на российской и не на белорусской территории. Потому что они являются союзниками в этой войне. Беларусь — пассивный агрессор, это правда. Потому что нас атаковали с территории Беларуси", — отметил Зеленский.

В развернутом интервью президент Владимир Зеленский заявил Sky News, что не только готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров, но и сделает все для достижения мира. Он сказал, что США имеют силу прекратить войну, но должны оказывать большее давление на Москву.

"Соединенные Штаты даже сильнее, чем они о себе думают. И я действительно так думаю. И они действительно оказывают давление на Путина. Они могут остановить эту войну", — подчеркнул Зеленский.

Президент призвал администрацию в Вашингтоне усилить санкции против семей российского руководства и предоставить Украине более современное оружие. Он утверждает, что только усиление давления заставит Москву серьезно отнестись к переговорам. На вопрос о том, насколько близко Украина к достижению мира, глава государства ответил, что есть еще время до промежуточных выборов в Америке в ноябре.

"Сейчас я думаю, что у нас есть шанс. Между нами говоря, что я на самом деле думаю о следующем году... зависит от этих месяцев, будем ли мы иметь шанс завершить войну до осени. До выборов, важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то в это окно", — подчеркнул Зеленский.

