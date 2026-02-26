Трехсторонние переговоры в Абу-Даби: Зеленский анонсировал встречу лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних мирных переговоров состоится в начале марта в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, и должен завершиться встречей лидеров Украины, Соединенных Штатов и России. О такой договоренности он сообщил после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что он и президент США Дональд Трамп договорились о следующей сессии трехсторонних переговоров, сообщает Офис президента. Зеленский после телефонного разговора с Трампом отметил, что трехсторонние переговоры состоятся в начале марта в Абу-Даби. Ожидается, что этот раунд создаст предпосылки для перехода к переговорам уже на уровне глав государств.

"Только так можно решить все сложные и чувствительные вопросы и наконец закончить войну", — отметил Владимир Зеленский.

Известно, что в телефонном разговоре Зеленского и Трампа также принимали участие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Телефонный разговор состоялся накануне другой встречи только между украинскими и американскими переговорщиками, на которой обсуждались вопросы послевоенного восстановления.

Зеленский заявил, что война должна быть завершена, однако пока нет никаких признаков готовности Москвы к миру. Поэтому мир должен усиливать давление на Россию. По его словам, эффективным механизмом воздействия может стать полное ограничение экспорта российской нефти и деятельности банковского сектора РФ.

Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за их активное участие в мирном процессе и за ракеты для систем ПВО, которые помогают Украине выдерживать зимние атаки со стороны РФ. Глава государства отметил, что украинские и американские переговорщики много работают и поблагодарил их за усилия. Также президент добавил, что Украина вместе с США и странами Европы обсуждает все возможные форматы дипломатических шагов, которые могут дать результат.

Напомним, что в Женеве Рустем Умеров вместе со специальным Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины. Речь шла, в частности, о масштабном плане реконструкции на сумму около 800 миллиардов долларов.

Ранее мы также информировали, что, по данным инсайдеров, партия "Единая Россия" готовит "военную программу" для избирательной кампании в Государственную Думу в сентябре 2026 года. Это означает, что РФ не рассчитывает на скорое завершение войны против Украины, а переговорный процесс используется для того, чтобы продемонстрировать готовность к диалогу перед США и одновременно затянуть время.