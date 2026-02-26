Тристоронні переговори в Абу-Дабі: Зеленський анонсував зустріч лідерів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний раунд тристоронніх мирних переговорів відбудеться на початку березня у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі, і має завершитися зустріччю лідерів України, Сполучених Штатів та Росії. Про таку домовленість він повідомив після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що він і президент США Дональд Трамп домовилися про наступну сесію тристоронніх переговорів, повідомляє Офіс президента. Зеленський після телефонної розмови з Трампом зазначив, що тристоронні переговори відбудуться на початку березня в Абу-Дабі. Очікується, що цей раунд створить передумови для переходу до перемовин уже на рівні глав держав.

"Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну", —– зазначив Володимир Зеленський.

Відомо, що у телефонній розмові Зеленського та Трампа також приймали участь американські переговірники Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Телефонна розмова відбулася напередодні іншої зустрічі лише між українськими та американськими переговірниками, на якій обговорювалися питання післявоєнної відбудови.

Зеленський заявив, що війна має бути завершена, однак наразі немає жодних ознак готовності Москви до миру. Тому світ повинен посилювати тиск на Росію. За його словами, ефективним механізмом впливу може стати повне обмеження експорту російської нафти та діяльності банківського сектору РФ.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за їхню активну участь у мирному процесі та за ракети для систем ППО, які допомагають Україні витримувати зимові атаки з боку РФ. Очільник держави відзначив, що українські та американські переговірники багато працюють та і подякував їм за зусилля. Також президент додав, що Україна разом із США та країнами Європи обговорює всі можливі формати дипломатичних кроків, які можуть дати результат.

Нагадаємо, що в Женеві Рустем Умєров разом зі спеціальним Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером обговорили питання післявоєнної відбудови України. Йшлося, зокрема, про масштабний план реконструкції на суму близько 800 мільярдів доларів.

Раніше ми також інформували, що, за даними інсайдерів, партія "Единая Россия" готує "військову програму" для виборчої кампанії до Державної Думи у вересні 2026 року. Це означає, що РФ не розраховує на швидке завершення війни проти України, а переговорний процес використовується для того, щоб продемонструвати готовність до діалогу перед США та водночас затягнути час.