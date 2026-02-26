Росія не зацікавлена в мирних переговорах: у Кремлі кінця війни не чекають, — ЗМІ

Інсайдери розповіли, що "Единая Россия" готує "військову програму" для своєї кампанії на виборах до Державної Думи у вересні 2026 року, не очікуючи швидкого закінчення війни в Україні. А переговори проводять, щоб "заспокоїти" США і затягнути процес.

Повідомлення інсайдерів продовжують вказувати на те, що Росія не зацікавлена в змістовних мирних переговорах і готується до затяжної війни, повідомляє опозиційне російське видання "Верстка"

Джерело, близьке до МЗС Росії, 25 лютого повідомило журналістам, що "позиція парламентерів не змінилася, мети так званої "СВО" не досягнуто, а переговори продовжують розглядати як "інструмент для стримування ескалації конфлікту".

Близькі до Кремля співрозмовники підтверджують: сигналів про те, що життя всередині РФ якось найближчим часом зміниться на мирне, немає. Наприклад, вибори до Держдуми у вересні готуються проводити в умовах військового порядку денного.

Відео дня

У Держдумі та МЗС РФ не бачать перспектив закінчення війни Фото: Gazeta.ru

Під час останніх переговорів у Женеві, їхній другий день — 18 лютого — закінчився раніше запланованого. Російська делегація залишила готель InterContinental Geneva ще до часу, передбаченого протоколом. Причини раннього результату незрозумілі, але вже після формального завершення тристоронніх переговорів керівник російської делегації Володимир Мединський провів окремі перемовини з керівником української делегації Рустемом Умеровим і членом української команди Давидом Арахамією.

Співрозмовник "Верстки" в адміністрації Путіна натякає, що російська сторона хотіла поспілкуватися з українцями тет-а-тет, бо "перед американцями треба зберігати інше обличчя".

Переговори для РФ, як спосіб стримати ескалацію конфлікту

За словами співрозмовника у внутрішньополітичному блоці Кремля, Москва наполегливо вдає активний переговорний процес, водночас його затягуючи, тому що наразі переговори для РФ — "це інструмент для стримування ескалації конфлікту": "Поки перемовляємося, в України немає "Томагавків", грубо кажучи", — зазначає він.

Українська делегація на переговорах у Женеві Фото: Рустем Умєров/Facebook

Також інсайдер заявив, що на його думку, переговори можливі "тільки після зміни влади в Україні": "Із наступником Зеленського можна спробувати вести реальні переговори". При цьому джерело визнало, що "з відходом Путіна війна закінчиться", але наполягло, що "здоров'я йому не позичати" і "запас міцності" в російського керівництва "очевидно вищий", ніж в українського.

Росія не збирається закінчувати війну в Україні

Відчуття, що війна закінчується, абсолютно немає, заявило вже інше джерело, якийсь регіональний чиновник, який бере активну участь у вербуванні бійців і допомозі російській армії.

"Я минулого тижня гуманітарку передавав. Там те саме відчуття. У нас уже всі хочуть фіналу, втома накопичилася, але нас, як і раніше, ебошать БПЛА і ракети, тому про швидкий мир якось думки не виникають", — висловився чиновник.

А два політтехнологи, які працюють із провладною партією "Единая Россия", заявили, що "у нас ніхто всерйоз не чекає закінчення війни. Тому і серйозних планів, як перебудовувати роботу в разі такої радикальної зміни порядку денного, немає. Ніхто не бачить у цьому практичного сенсу", — сказав співрозмовник у центральному апараті однієї з парламентських партій.

Ніхто закінчення війни в РФ не чекає Фото: ТАСС

Мирні переговори відбуваються "ніби на тлі", але проривних угод поки що немає, що ускладнює прогнозування термінів завершення конфлікту, вважає співрозмовник "Верстки", який працює в одному з кремлівських аналітичних центрів. "Стадія "війни на виснаження" без явного перелому", — резюмує він.

При цьому в російських кулуарах влади нова проблема: у Кремлі хочуть, щоб серед депутатів було більше ветеранів, і представники партії "як можуть це політичне замовлення реалізують". Але при цьому поки що не придумали, як пояснювати виборцям, навіщо їм серед депутатів ветерани і як вони вирішуватимуть їхні проблеми.

Зустріч Зеленського і Путіна неможлива

Дональд Трамп і його переговірники дуже б хотіли провести тристоронній саміт за участю президентів Росії, України та США. Але в Москві розуміють, що зустріч Путіна особисто можлива тільки перед безпосереднім підписанням миру. "Потиснути руку Зеленському — означає легітимізувати його. Це неможливо зараз", — говорить джерело, близьке до МЗС РФ.

Що буде з переговорами далі — поки неясно. Тим більше, що 24 лютого у Кремля з'явився новий аргумент не на користь мирної угоди. Прес-служба Служби зовнішньої розвідки (СЗР) заявила про те, що Лондон і Париж нібито збираються таємно передати Києву ядерну зброю. Але експерти вважають, що це чергова спроба розколоти США і ЄС, яка закінчиться нічим.

Політично сторони вирішують за допомогою війни важливі для збереження свого статус-кво питання, вважає близький до Кремля політичний аналітик.

"Важливий такий результат, який точно можна буде продати як перемогу у війні. Уже будь-якому ура-патріоту очевидно, що перемоги з парадом ЗС РФ у Києві не буде. Тому потрібно щось, що не викличе в країні запитань: а навіщо все це було? Все інше — питання про Донбас, владу, референдуми — не більше ніж зручні приводи не укладати мир, зберігаючи водночас обличчя", — вважає він.

Нагадаємо, при цьому експерти вважають, що Путін цілком може напасти на країни Балтії, не припинивши війну в Україні, сподіваючись на легку перемогу, яку можна буде продати росіянам, як успіх.

При цьому Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському телефоном, що хотів би припинення війни вже через місяць.