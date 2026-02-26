Россия не заинтересована в мирных переговорах: в Кремле конца войны не ждут, — СМИ

Инсайдеры рассказали, что "Единая Россия" готовит "военную программу" для своей кампании на выборах в Государственную Думу в сентябре 2026 года, не ожидая быстрого окончания войны в Украине. А переговоры проводят, чтобы "успокоить" США и затянуть процесс.

Сообщения инсайдеров продолжают указывать на то, что Россия не заинтересована в содержательных мирных переговорах и готовится к затяжной войне, сообщает оппозиционное российское издание "Верстка"

Источник, близкий к МИД России, 25 февраля сообщил журналистам, что "позиция переговорщиков не изменилась, цели так называемой "СВО" не достигнуты, а переговоры продолжают рассматривать как "инструмент для сдерживания эскалации конфликта".

Близкие к Кремлю собеседники подтверждают: сигналов о том, что жизнь внутри РФ как-то в ближайшее время изменится на мирную, нет. Например, выборы в Госдуму в сентябре готовятся проводить в условиях военной повестки.

В Госдуме и МИД РФ не видят перспектив окончания войны Фото: Gazeta.ru

Во время последних переговоров в Женеве, их второй день — 18 февраля — закончился раньше запланированного. Российская делегация покинула отель InterContinental Geneva еще до времени, предусмотренного протоколом. Причины раннего исхода неясны, но уже после формального завершения трехсторонних переговоров руководитель российской делегации Владимир Мединский провел отдельные переговоры с руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым и членом украинской команды Давидом Арахамией.

Собеседник "Верстки" в администрации Путина намекает, что российская сторона хотела пообщаться с украинцами тет-а-тет, потому что "перед американцами надо сохранять другое лицо".

Переговоры для РФ, как способ сдержать эскалацию конфликта

По словам собеседника во внутриполитическом блоке Кремля, Москва упорно изображает активный переговорный процесс, при этом его затягивая, потому что на данный момент переговоры для РФ — "это инструмент для сдерживания эскалации конфликта": "Пока переговариваемся, у Украины нет "Томагавков", грубо говоря", — отмечает он.

Украинская делегация на переговорах в Женеве Фото: Рустем Умеров/Facebook

Также инсайдер заявил, что по его мнению, переговоры возможны "только после смены власти в Украине": "С преемником Зеленского можно попробовать вести реальные переговоры". При этом источник признал, что "с уходом Путина война закончится", но настоял, что "здоровья ему не занимать" и "запас прочности" у российского руководства "очевидно выше", чем у украинского.

Россия не собирается заканчивать войну в Украине

Ощущения, что война кончается, абсолютно нет, заявил уже другой источник, некий региональный чиновник, активно участвующий в вербовке бойцов и помощи российской армии.

"Я на прошлой неделе гуманитарку передавал. Там то же самое ощущение. У нас уже все хотят финала, усталость накопилась, но нас по-прежнему ебошат БПЛА и ракеты, поэтому про скорый мир как-то мысли не возникают", - высказался чиновник.

А два политтехнолога, работающие с провластной партией "Единая Россия", заявили, что "у нас никто всерьез не ждет окончания войны. Поэтому и серьезных планов, как перестраивать работу в случае такого радикального изменения повестки, нет. Никто не видит в этом практического смысла", — сказал собеседник в центральном аппарате одной из парламентских партий.

Никто окончания войны в РФ не ждет Фото: ТАСС

Мирные переговоры проходят "как бы на фоне", но прорывных соглашений пока нет, что затрудняет прогнозирование сроков завершения конфликта, считает собеседник "Верстки", работающий в одном из кремлевских аналитических центров. "Стадия "войны на истощение" без явного перелома", — резюмирует он.

При этом в российских кулуарах власти новая проблема: в Кремле хотят, чтобы среди депутатов было больше ветеранов и представители партии "как могут этот политический заказ реализуют". Но при этом пока еще не придумали, как объяснять избирателям, зачем им среди депутатов ветераны и как они будут решать их проблемы.

Встреча Зеленского и Путина невозможна

Дональд Трамп и его переговорщики очень бы хотели провести трехсторонний саммит при участии президентов России, Украины и США. Но в Москве понимают, что встреча Путина лично возможна только перед непосредственным подписанием мира. "Пожать руку Зеленскому — значит легитимизировать его. Это невозможно сейчас", — говорит источник, близкий к МИД РФ.

Что будет с переговорами дальше — пока неясно. Тем более, что 24 февраля у Кремля появился новый аргумент не в пользу мирного соглашения. Пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) заявила о том, что Лондон и Париж якобы собираются тайно передать Киеву ядерное оружие. Но эксперты полагают, что это очередная попытка расколоть США и ЕС, которая закончится ничем.

Политически стороны решают с помощью войны важные для сохранения своего статус-кво вопросы, считает близкий к Кремлю политический аналитик.

"Важен такой результат, который точно можно будет продать как победу в войне. Уже любому ура-патриоту очевидно, что победы с парадом ВС РФ в Киеве не будет. Потому нужно что-то, что не вызовет в стране вопросов: а зачем все это было? Все остальное — вопрос о Донбассе, власти, референдумах — не более чем удобные предлоги не заключать мир, сохраняя при этом лицо", - считает он.

Напомним, при этом эксперты считают, что Путин вполне может напасть на страны Балтии не прекратив войну в Украине, надеясь на легкую победу, которую можно будет продать россиянам, как успех.

При этом Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому по телефону, что хотел бы прекращения войны уже через месяц.