"Длится слишком долго": Трамп хочет завершить российско-украинскую войну за месяц, — Axios

Во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским очлиьник Белого дома заявил, что хочет как можно быстрее добиться окончания российско-украинской войны.

Трамп даже указал четкий срок — месяц, пишет издание Axios.

"Зеленский потом сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц", — рассказал один из неназванных собеседников издания с украинской стороны.

Источник Axios также отметил, что Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине "значительные гарантии безопасности" со стороны США в рамках потенциальной мирной сделки с РФ.

В то же время авторы материала подчеркнули, что разговор между Трампом и Зеленским "был очень дружественным и позитивным".

По телефону Зеленский поблагодарил Трампа за всю его помощь и сказал, что только он может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

Напомним, издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что Белый дом настаивает на подписании мирного соглашения между Украиной и Россией до 4 июля — Дня независимости США.

Фокус также писал о том, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор накануне встречи США и Украины в Женеве.