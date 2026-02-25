Зеленський та Трамп провели телефонну розмову: напередодні зустрічі США та України в Женеві

Президенти України та США провели телефонну розмову, яка тривала близько пів години. Тема зустрічі невідомо, однак, імовірно, вона була присвячена завтрашній зустрічі делегацій України та США, яка відбудеться в Швейцарії.

Про початок розмови з посиланням на власні джерела повідомив журналіст Axios Барак Равід. Згодом факт проведення та завершення перемовин підтвердив журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, повідомило "Суспільне".

Зустріч України та США в Женеві

Вранці під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський анонсував, що завтра, 26 лютого, відбудуться двосторонні перемовини української та американської делегацій, передає "РБК-Україна". Перед цим президент провів розмову з головою української делегації Рустемом Умєровим.

У Женеві американську делегацію очолить звичайні перемовники Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Очікується, що на зустрічі говоритимуть пакет відновлення України, підготовку до зустрічі з росіянами, а також деталі обміну полоненими.

Трамп доручив делегації США спробувати "покласти край вбивствам"

Перед зустріччю з Україною розмову зі своєю делегацією і американський президент. Він доручив команді спробувати "покласти край вбивствам". Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, йдеться в повідомленні акаунту Білого дому в X.

Водночас він зазначив, що США до цього займали дуже обережну позицію щодо перемовин.

"Очевидно, що росіяни мають певні червоні лінії, українці мають певні червоні лінії, і президент щойно доручив всій команді, починаючи з Марко Рубіо, спробувати покласти край вбивствам", — заявив Венс.

Він також нагадав, що Трамп вважав завершення війни в Україні найлегшою з війн.

"Але я думаю, що ми робимо прогрес. Я думаю, що ми робимо прогрес як з росіянами, так і з українцями, і ми просто будемо продовжувати працювати над цим. Зрештою, ми або досягнемо успіху, або ні", — сказав Венс.

Раніше Фокус розповідав про підсумки попередніх мирних переговорів у Женеві, озвучені представниками України, РФ та США. Найпершим з'явився коментар очільника російської делегації Володимира Мединського, який заявив про "важку та ділову" розмову. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив про "певний прогрес", а глава української делегації Кирило Буданов — про "непросту" розмову.

Також стало відомо, що темою наступної зустрічі стануть конкретні питання про контроль США та РФ над Запорізькою АЕС.

Нагадуємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, які вимоги щодо Донбасу спільно висувають РФ та США на мирних переговорах.