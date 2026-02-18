"Непроста розмова": Буданов вперше оцінив результати переговорів у Женеві

Глава офісу президента Кирило Буданов висловився про підсумки переговорів у Женеві, які відбулись з 17 по 18 лютого. Зі слів посадовця, розмова з делегаціями РФ та США була "непроста".

Коментар Буданова з'явився о 15:43 у Telegram-каналі посадовця. Глава офісу президента написав, що команда готується до нового етапу переговорів.

"Черговий раунд перемовин у Женеві завершено. Розмова була непростою, але важливою", — ідеться у дописі Буданова.

Глава офісу президента не надав інших деталей про підсумки переговорів у Женеві, окрім опублікованих трьох речень.

Переговори у Женеві — деталі

Фокус писав про перебіг переговорів у Женеві 17-18 лютого. Спецпредставник Білого дому Стів Віткофф написав за підсумками першого дня зустрічі, що є успіхи, і пояснив, що успіх — це зустріч представників України та РФ, яку влаштував президент США Дональд Трамп.

Відео дня

Тим часом вже опівдні перемовини завершились і до преси вийшов глава російської делегації Володимир Мединський. Представник Кремля заявив, що розмова у Женеві була "важка та ділова", але не відповів на питання, чи торкались питання історії, бойових дій, політичної та гуманітарної сфери. Тоді ж з'явилось відео короткого брифінгу глави української делегації та секретаря Радбезу Рустема Умєрова. Зі слів посадовця, говорили, серед іншого, про процедуру моніторингу лінію фронту у випадку зупинки бойових дій: частину питань узгодили. Також наголошується, що мета переговорів у Женеві — "справедливий та спокійний мир". Президент України Володимир Зеленський, отримавши доповідь українських перемовників, повідомив, що не узгодили питання по ЗАЕС та по неокупованій росіянами частини Донецької області.

Напередодні, 17 лютого, перший раунд переговорів у Женеві тривав шість годин. При цьому західні медіа опублікували матеріали щодо дій делегацій РФ та України. Зокрема, припускали, що зустріч може зайти у глухий кут через політичну позицію Мединського. Крім того, The Economist натякали на ймовірні розбіжності між українськими представниками: частина начебто готова швидко домовлятись на умовах США, а частина пропонує зачекати.

Нагадуємо, медіа The Economist пояснило, чому РФ обманула США обіцяючи 12 трлн дол. за завершення війни в Україні на путінських умовах.