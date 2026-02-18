"Непростой разговор": Буданов впервые оценил результаты переговоров в Женеве

Глава офиса президента Кирилл Буданов высказался об итогах переговоров в Женеве, которые состоялись с 17 по 18 февраля. По словам чиновника, разговор с делегациями РФ и США был "непростой".

Комментарий Буданова появился в 15:43 в Telegram-канале чиновника. Глава офиса президента написал, что команда готовится к новому этапу переговоров.

"Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным", — говорится в заметке Буданова.

Глава офиса президента не предоставил других деталей об итогах переговоров в Женеве, кроме опубликованных трех предложений.

Переговоры в Женеве — детали

Фокус писал о ходе переговоров в Женеве 17-18 февраля. Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф написал по итогам первого дня встречи, что есть успехи, и объяснил, что успех — это встреча представителей Украины и РФ, которую устроил президент США Дональд Трамп.

Между тем уже в полдень переговоры завершились и к прессе вышел глава российской делегации Владимир Мединский. Представитель Кремля заявил, что разговор в Женеве был "тяжелый и деловой", но не ответил на вопрос, касались ли вопросы истории, боевых действий, политической и гуманитарной сферы. Тогда же появилось видео короткого брифинга главы украинской делегации и секретаря Совбеза Рустема Умерова. По словам чиновника, говорили, среди прочего, о процедуре мониторинга линии фронта в случае остановки боевых действий: часть вопросов согласовали. Также отмечается, что цель переговоров в Женеве — "справедливый и спокойный мир". Президент Украины Владимир Зеленский, получив доклад украинских переговорщиков, сообщил, что не согласовали вопрос по ЗАЭС и по неоккупированной россиянами части Донецкой области.

Накануне, 17 февраля, первый раунд переговоров в Женеве длился шесть часов. При этом западные медиа опубликовали материалы относительно действий делегаций РФ и Украины. В частности, предполагали, что встреча может зайти в тупик из-за политической позиции Мединского. Кроме того, The Economist намекали на вероятные разногласия между украинскими представителями: часть якобы готова быстро договариваться на условиях США, а часть предлагает подождать.

