Украина "в обмен" на $12 трлн: почему РФ обманула США, обещая "экономическое сотрудничество", — СМИ

Российская Федерация пообещала Соединенным Штатам Америки инвестиции в арктическую нефть и редкоземельные металлы на сумму 12 трлн долл. и это шесть российских годовых ВВП, посчитали аналитики медиа The Economist. Мир в Украине на "выгодных" условиях Москва хочет обменять на обещания экономического сотрудничества, которое на самом деле не состоится. Аналитики исследовали реальное положение дел в РФ и попытались понять, видят ли в Вашингтоне фейковость российских обещаний?

В августе 2025 года Кремль получил докладную записку, в которой говорилось о том, как "продать" президенту США Дональду Трампу "Величайшую Сделку" в обмен на российские условия мира в Украине, говорится в статье The Economist. При этом американцам обещали энергетические активы РФ, арктическую нефть и газ, редкоземельные металлы, центр обработки данных на ЗАЭС и тоннель под Беринговым проливом. Обещания звучали на фоне обвала цен на нефть и потерь российской экономики и с учетом результатов довыборов в Конгресс США, от которых будет зависеть Трамп в ноябре 2026 года. По мнению аналитиков, обещания Москвы — это "откровенная гипербола", и это мнение подтвердил ряд экспертов.

Аналитики обратили внимание на активность российского отделения Американской торговой палаты, частые полеты в США представителя Путина Кирилла Дмитриева, активности супергигантов Apple и McDonald's.

"Кирилл Дмитриев в значительной степени успешно пытался разжечь аппетит американского бизнес-сообщества", — процитировало медиа оценку эксперта Чарльза Хекера из центра RUSI.

The Economist посчитал, что обещанные 12 трлн долл. — это шесть годовых ВВП России, и поэтому обещания Кремль явно фантастические. Кроме того, направления сотрудничества также дают мало надежд на заработок, поскольку там уже работают Китай, Турции, Индия и тому подобное. В частности, Пекин контролирует редкоземельные технологии и, ко всему, разработка Арктики слишком дорогая, технически сложная, а данные об ископаемых устаревшая. Максимум, на который могут рассчитывать в Вашингтоне, — это несколько сотен миллиардов в год от торговли, пояснили аналитики. И эти миллиарды еще не ясно будут ли, поскольку процесс отмены санкций длительный и проблемный процесс, а РФ может вновь начать вторжение в Украину.

"Пока господин Путин у власти, потенциал для нового Эльдорадо в России невелик. Впрочем, лица, близкие к Белому дому, могут обеспечить себе выгодные сделки. Вашингтонский инсайдер говорит, что некоторые из них обсуждали с посланцами Кремля места в советах директоров российских компаний", — сообщило медиа.

Мирные переговоры — детали контактов США и РФ

Отметим, в феврале президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с медиа рассказал о договоренностях на 12 трлн долл. между США и РФ. Украинская разведка узнала о возможности экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой и о том, что в проектах документов упоминают Украину. Глава государства подчеркнул, что такие договоренности не состоятся, если не учтут требования украинцев.

Между тем контакты между РФ и США возобновились после начала мирных переговоров и привлечения спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа и советника президента РФ Кирилла Дмитриева. Кроме того, российские власти регулярно вспоминают встречу Трампа и Путина на Аляске, говоря о"духе Анкориджа", которому якобы должны соответствовать переговоры о мире.

Напоминаем, в Женеве продолжаются мирные переговоры по российско-украинской войне: спецпредставитель США Стив Уиткофф рассказал, как продвигаются разговоры и видит ли он успехи. В полдень 18 февраля представитель РФ Владимир Мединский сообщил о завершении переговоров и в двух словах оценил результаты.