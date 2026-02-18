Україна "в обмін" на $12 трлн: чому РФ обманула США, обіцяючи "економічну співпрацю", — The Economist

Російська Федерація пообіцяла Сполученим Штатам Америки інвестиції в арктичну нафту та рідкісноземельні метали на суму 12 трлн дол. і це шість російських річних ВВП, порахували аналітики медіа The Economist. Мир в Україні на "вигідних" умовах Москва хоче обміняти на обіцянки економічної співпраці, яка насправді не відбудеться. Аналітики дослідили реальний стан справ у РФ і спробували зрозуміти, чи бачать у Вашингтоні фейковість російських обіцянок?

У серпні 2025 року Кремль отримав доповідну записку, у якій ішлося про те, як "продати" президенту США Дональду Трампу "Найбільшу Угоду" в обмін на російські умови миру в Україні, ідеться у статті The Economist. При цьому американцям обіцяли енергетичні активи РФ, арктичну нафту та газ, рідкісноземельні метали, центр обробки даних на ЗАЕС та тунель під Беринговою протокою. Обіцянки лунали на тлі обвалу цін на нафту та втрат російської економіки та з врахуванням результатів довиборів у Конгрес США, від яких залежатиме Трамп у листопаді 2026 року. На думку аналітиків, обіцянки Москви — це "відверта гіпербола", і цю думку підтвердила низка експертів.

Аналітики звернули увагу на активність російське відділення Американської торгової палати, часті польоти у США представника Путіна Кирила Дмитрієва, активності супергігантів Apple та McDonald's.

"Кирило Дмитрієв значною мірою успішно намагався розпалити апетит американської бізнес-спільноти", — процитувало медіа оцінку експерта Чарльза Хекера з центру RUSI.

The Economist порахувало, що обіцяні 12 трлн дол. — це шість річних ВВП Росії, і тому обіцянки Кремль явно фантастичні. Крім того, напрямки співпраці також дають мало сподівань на заробіток, оскільки там вже працюють Китай, Туреччині, Індія тощо. Зокрема, Пекін контролює рідкісноземельні технології і, до всього, розробка Арктики надто дорога, технічно складна, а дані про копалини застаріла. Максимум, на який можуть розраховувати у Вашингтоні, — це кілька сотень мільярдів на рік від торгівлі, пояснили аналітики. І ці мільярди ще не ясно чи будуть, оскільки процес скасування санкцій тривалий та проблемний процес, а РФ може знов почати вторгнення в Україну.

"Поки пан Путін при владі, потенціал для нового Ельдорадо в Росії невеликий. Втім, особи, близькі до Білого дому, можуть забезпечити собі вигідні угоди. Вашингтонський інсайдер каже, що деякі з них обговорювали з посланцями Кремля місця в радах директорів російських компаній", — повідомило медіа.

Мирні переговори — деталі контактів США та РФ

Зазначимо, у лютому президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з медіа розповів про домовленості на 12 трлн дол. між США та РФ. Українська розвідка дізналась про можливість економічної співпраці між Вашингтоном та Москвою і про те, що в проєктах документів згадують Україну. Глава держави наголосив, що такі домовленості не відбудуться, якщо не врахують вимоги українців.

Тим часом контакти між РФ та США відновились після початку мирних переговорів і долучення спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа та радника президента РФ Кирила Дмитрієва. Крім того, російська влада регулярно згадує зустріч Трампа та Путіна на Алясці, говорячи про "дух Анкориджа", якому начебто мають відповідати переговори про мир.

Нагадуємо, у Женеві тривають мирні переговори щодо російсько-української війни: спецпредставник США Стів Віткофф розповів, як просуваються розмови та чи бачить він успіхи. Опівдні 18 лютого представник РФ Володимир Мединський повідомив про завершення перегорів і в двох словах оцінив результати.