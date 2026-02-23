США та РФ "ділитимуть" ЗАЕС: як змінились переговори від Абу-Дабі до Женеви, — УП

Під час мирних переговорів у Женеві представники України та Російської Федерації могли наблизитись до питань, які вийшли за межі установок, отриманих від очільників країн, ідеться у статті медіа "Українська правда". Серед іншого з'ясувалось, що тема наступної зустрічі — конкретні питання про контроль США та РФ над Запорізькою АЕС. Чим особлива тристороння зустріч переговорників, яка вперше відбулась на території Західної Європи?

Якщо не відбудуться переговори на найвищому рівні, тобто на рівні лідерів України та РФ, то зустрічі та результативність перемістяться на той же безплідний рівень, який був у Стамбулі, написали на "УП". Медіа нагадало, що у 2026 році відбулось три раунди переговорів, у яких з українського боку брав участь новий очільник офісу президента Кирило Буданов. Кожен раунд завершувався заявами про просування по певних пунктах мирного плану США та РФ, який сплив восени 2025 року. Наприклад, 23-24 січня в Абу-Дабі начебто домовились про "конструктив" по військових питаннях, 4-5 лютого в Абу-Дабі — про скорочення "нерозв'язаних питань", 17-18 лютого — про "значний прогрес". На новій зустрічі, ймовірно, ітиметься про те, яка сторона та якою мірою контролюватиме ЗАЕС.

Журналісти проаналізували еволюцію тем, які обговорювались на зустрічах, склад делегацій та результати. Помітили, що коли у делегаціях з обох боків брали участь військові, то були просування по військовому треку. Зауважили, що президент Володимир Зеленський анонсував участь українського представника з питань енергетики і це, на думку "УП", може говорити про підняття теми ЗАЕС на новому раунді переговорів.

"Можливо, це свідчить про те, що розмова торкатиметься чутливого питання, хто і в якому форматі має управляти Запорізькою АЕС", — написало медіа.

У статті перелічили реальні результати переговорів, які показали, що Україна та РФ справді можуть про щось домовитись. Ідеться про короткострокове "енергетичне перемир'я" та розблокування обміну полоненими. Крім того, начебто є узгодженість з питань моніторингу лінії вогню, яке візьмуть на себе США. Також звернули увагу на позитивний вплив присутності зятя Трампа Джареда Кушнера, який був уповноважений робити росіянам "економічні бонуси" і в його присутності мало говорили про "діла давно минулих днів". Водночас медіа наголосило, що переговори відбуваються у повній таємниці, тому точно не відомо що ж відбувалось за закритими дверима.

"Однак, за даними УП, на останній зустрічі в Женеві обговорювали можливість розведення сил і створення на буферній території вільної економічної зони", — ідеться у статті.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підсумки мирних переговорів у Женеві, озвучені представниками України, РФ та США. Найпершим з'явився коментар очільника російської делегації Володимира Мединського, який заявив про "важку та ділову" розмову. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф повідомив про "певний прогрес", а глава української делегації Кирило Буданов — про "непросту" розмову.

