США и РФ будут "делить" ЗАЭС: как изменились переговоры от Абу-Даби до Женевы, — УП

Во время мирных переговоров в Женеве представители Украины и Российской Федерации могли приблизиться к вопросам, которые вышли за пределы установок, полученных от руководителей стран, говорится в статье медиа "Украинская правда". Среди прочего выяснилось, что тема следующей встречи — конкретные вопросы о контроле США и РФ над Запорожской АЭС. Чем особенна трехсторонняя встреча переговорщиков, которая впервые состоялась на территории Западной Европы?

Если не состоятся переговоры на высшем уровне, то есть на уровне лидеров Украины и РФ, то встречи и результативность переместятся на тот же бесплодный уровень, который был в Стамбуле, написали на "УП". Медиа напомнило, что в 2026 году состоялось три раунда переговоров, в которых с украинской стороны участвовал новый глава офиса президента Кирилл Буданов. Каждый раунд завершался заявлениями о продвижении по определенным пунктам мирного плана США и РФ, который истек осенью 2025 года. Например, 23-24 января в Абу-Даби вроде бы договорились о "конструктиве" по военным вопросам, 4-5 февраля в Абу-Даби — о сокращении "нерешенных вопросов", 17-18 февраля — о "значительном прогрессе". На новой встрече, вероятно, речь пойдет о том, какая сторона и в какой степени будет контролировать ЗАЭС.

Журналисты проанализировали эволюцию тем, которые обсуждались на встречах, состав делегаций и результаты. Заметили, что когда в делегациях с обеих сторон участвовали военные, то были продвижения по военному треку. Заметили, что президент Владимир Зеленский анонсировал участие украинского представителя по вопросам энергетики и это, по мнению "УП", может говорить о поднятии темы ЗАЭС на новом раунде переговоров.

"Возможно, это свидетельствует о том, что разговор будет касаться чувствительного вопроса, кто и в каком формате должен управлять Запорожской АЭС", — написало медиа.

В статье перечислили реальные результаты переговоров, которые показали, что Украина и РФ действительно могут о чем-то договориться. Речь идет о краткосрочном "энергетическом перемирии" и разблокировании обмена пленными. Кроме того, вроде бы есть согласованность по вопросам мониторинга линии огня, которое возьмут на себя США. Также обратили внимание на положительное влияние присутствия зятя Трампа Джареда Кушнера, который был уполномочен делать россиянам "экономические бонусы" и в его присутствии мало говорили о "делах давно минувших дней". В то же время медиа отметило, что переговоры проходят в полной тайне, поэтому точно не известно что же происходило за закрытыми дверями.

"Однако, по данным УП, на последней встрече в Женеве обсуждалась возможность разведения сил и создания на буферной территории свободной экономической зоны", — говорится в статье.

Мирные переговоры — детали

Отметим, Фокус писал об итогах мирных переговоров в Женеве, озвученные представителями Украины, РФ и США. Первым появился комментарий главы российской делегации Владимира Мединского, который заявил о "тяжелом и деловом" разговоре. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сообщил об "определенном прогрессе", а глава украинской делегации Кирилл Буданов — о "непростом" разговоре.

Напоминаем, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие требования по Донбассу совместно выдвигают РФ и США на мирных переговорах.