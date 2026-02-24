У Трампа установили новый "дедлайн" завершения войны в Украине: СМИ назвали дату

По словам источников журналистов, Белый дом настаивает на подписании мирного соглашения между Украиной и РФ к 250-й годовщине независимости США 4 июля. Однако высокопоставленные чиновники ЕС и НАТО не видят никаких признаков готовности Владимира Путина к перемирию.

О новом "дедлайне" завершения войны в Украине пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. По словам инсайдеров, сроки достижения мирного соглашения были превышены уже несколько раз, а некоторые американские чиновники частным образом признают, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не готов поступиться своими максималистскими целями.

По словам источников среди союзников, США настаивают на соглашении ко Дню независимости 4 июля — однако в Белом доме не ответили на запрос издания о комментарии.

Журналисты отметили, что 24 февраля 2026 года прошло ровно 4 года с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, и пока нет никаких признаков его завершения в ближайшее время. Это очень отличается от первоначального плана Путина захватить Киев за несколько дней. Усилия президента США Дональда Трампа после возвращения в Белый дом в январе 2025 года по завершению войны в Украине также потерпели неудачу. Главными препятствиями для достижения мира остаются вопросы территорий на востоке Украины и контроля над Запорожской атомной электростанцией, крупнейшей в Европе.

Также существенных результатов не принесли три раунда трехсторонних мирных переговоров, которые прошли с начала 2026 года в Абу-Даби и Женеве. Знакомый с ходом переговоров высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса (НАТО) анонимно сказал журналистам, что "Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым моргнет глазом на переговорах". То есть либо Россия уступит некоторые из своих требований, либо США откажутся от помощи Украине. Другой инсайдер, попросивший не называть его имя, сказал, что мирные переговоры между тремя сторонами "фактически зашли в тупик".

Неназванные европейские дипломаты сказали, что одним из беспокойств союзников Киева является то, что Путин может согласиться на перемирие и позволить Трампу заявить об успехе в прекращении войны, а тем временем Россия продолжит кампанию саботажа, гибридной войны и вмешательства в выборы в Украине, чтобы дестабилизировать ситуацию.

Потенциальное завершение войны в Украине: какова ситуация на поле боя

Издание со ссылкой на данные аналитиков DeepState отмечает, что Россия за последние три года захватила меньше, чем 1% площади Украины. При этом, по оценкам западных чиновников, Силы обороны нанесли оккупантам больше потерь, чем Москва смогла компенсировать.

"Мы наблюдаем непропорциональный рост количества жертв. А экономическая ситуация в России несколько ухудшается, особенно с приближением лета", — сказал министр вооруженных сил Великобритании Эл Карнс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал главные требования США и России по мирному соглашению в интервью AFP. По его словам, российская сторона требует от Украины вывести войска с Донбасса и отказаться от Запорожской атомной электростанции, а американцы видят в этом выход из ситуации и обещают взамен гарантии безопасности.

Позже в интервью Financial Times к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский раскритиковал планы "заморозки" войны и отметил, что Россия использует паузу для подготовки к новому нападению.