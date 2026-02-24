У Трампа встановили новий "дедлайн" завершення війни в Україні: ЗМІ назвали дату

За словами джерел журналістів, Білий дім наполягає на підписанні мирної угоди між Україною та РФ до 250-ї річниці незалежності США 4 липня. Проте високопоставлені чиновники ЄС і НАТО не бачать жодних ознак готовності Володимира Путіна до перемир'я.

Про новий "дедлайн" завершення війни в Україні пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела. За словами інсайдерів, терміни досягнення мирної угоди були перевищені вже кілька разів, а деякі американські чиновники приватно визнають, що російський диктатор Володимир Путін досі не готовий поступитися своїми максималістськими цілями.

За словами джерел серед союзників, США наполягають на угоді до Дня незалежності 4 липня — проте у Білому домі не відповіли на запит видання про коментар.

Журналісти зазначили, що 24 лютого 2026 року минуло рівно 4 роки від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і наразі немає жодних ознак його завершення найближчим часом. Це дуже відрізняється від початкового плану Путіна захопити Київ за кілька днів. Зусилля президента США Дональда Трампа після повернення до Білого дому в січні 2025 року щодо завершення війни в Україні також зазнали невдачі. Головними перешкодами для досягнення миру лишаються питання територій на сході України та контролю над Запорізькою атомною електростанцією, найбільшою у Європі.

Також суттєвих результатів не принесли три раунди тристоронніх мирних переговорів, які пройшли від початку 2026 року в Абу-Дабі та Женеві. Знайомий із ходом перемовин високопоставлений чиновник Північноатлантичного альянсу (НАТО) анонімно сказав журналістам, що "Москва та Вашингтон фактично змагаються, хто першим кліпне оком на переговорах". Тобто або Росія поступиться деякими зі своїх вимог, або США відмовляться від допомоги Україні. Інший інсайдер, який попросив не називати його ім'я, сказав, що мирні переговори між трьома сторонами "фактично зайшли в глухий кут".

Неназвані європейські дипломати сказали, що одним із занепокоєнь союзників Києва є те, що Путін може погодитися на перемир'я та дозволити Трампу заявити про успіх у припиненні війни, а тим часом Росія продовжить кампанію саботажу, гібридної війни та втручання у вибори в Україні, щоб дестабілізувати ситуацію.

Потенційне завершення війни в Україні: яка ситуація на полі бою

Видання з посиланням на дані аналітиків DeepState зазначає, що Росія за останні три роки захопила менше, ніж 1% площі України. При цьому, за оцінками західних чиновників, Сили оборони завдали окупантам більше втрат, ніж Москва змогла компенсувати.

"Ми спостерігаємо непропорційне зростання кількості жертв. А економічна ситуація в Росії дещо погіршується, особливо з наближенням літа", — сказав міністр збройних сил Великої Британії Ел Карнс.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав головні вимоги США та Росії щодо мирної угоди в інтерв'ю AFP. За його словами, російська сторона вимагає від України вивести війська з Донбасу та відмовитися від Запорізької атомної електростанції, а американці бачать у цьому вихід із ситуації та обіцяють натомість гарантії безпеки.

Пізніше в інтерв'ю Financial Times до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну Зеленський розкритикував плани "заморозки" війни та зазначив, що Росія використає паузу для підготовки до нового нападу.