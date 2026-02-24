Жодних пауз та здачі Донбасу: Зеленський розкритикував плани "заморозки" війни

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Росії у її війні проти України потрібна пауза, тоді як Україні — ні, попри заяви Москви про протилежне.

"Чесно кажучи, я не вірю, що це все, чого вимагає Росія. Наш вихід з Донбасу — і тоді війна закінчиться. Росія є Росія, і ви знаєте, що їм не можна довіряти", — заявив президент України в інтерв'ю Financial Times напередодні четвертих роковин повномасштабного вторгнення ЗС РФ та назвав віру Дональда Трампа в слова Путіна "короткозорою".

Глава держави розкритикував ідею тимчасового припинення вогню та наголосив, що будь-яке припинення бойових дій без надійних гарантій безпеки західних партнерів Росія використає для того, щоб відновити свої сили для нового наступу. Та відкинув звинувачення Путіна про те, що пауза нібито потрібна Україні для перегрупування, назвавши це "демагогією та брехнею".

"Війна може розпочатися знову. Припинення вогню може бути зруйноване… Нам не потрібна пауза. Нам потрібен кінець війни", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що зараз тиск Трампа на Київ щодо поступок значно перевищує тиск на Москву та закликав Вашингтон бити по "гаманцю" Кремля: "Що дійсно дорого коштує росіянам — це зупинка їхнього "тіньового флоту", зупинка їхніх компаній, їхньої здатності торгувати, експортувати енергоресурсні ресурси, а також перекриття схем обходу санкцій".

Поки триває тиск, Україна відповідає силою. Зеленський підтвердив, що нові українські крилаті ракети FP-5 Flamingo успішно уразили ракетний завод глибоко в тилу РФ.

"Я сподіваюся, що президент Трамп і США натиснуть на Росію і зупинять Путіна. Але я покладаюся насамперед на українських громадян, нашу армію та наше виробництво", — сказав президент.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Росія не хоче завершення війни і намагається послабити переговорні позиції Києва, маніпулюючи міжнародними лідерами, включно з президентом США Дональдом Трампом.

І, розмовляючи із журналістами, Володимир Зеленський зажадав від Заходу чітких термінів вступу України до ЄС.