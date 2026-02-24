Никаких пауз и сдачи Донбасса: Зеленский раскритиковал планы "заморозки" войны

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему России в ее войне против Украины нужна пауза, тогда как Украине — нет, несмотря на заявления Москвы об обратном.

"Честно говоря, я не верю, что это все, чего требует Россия. Наш выход из Донбасса — и тогда война закончится. Россия есть Россия, и вы знаете, что им нельзя доверять", — заявил президент Украины в интервью Financial Times накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения ВС РФ и назвал веру Дональда Трампа в слова Путина "близорукой".

Глава государства раскритиковал идею временного прекращения огня и подчеркнул, что любое прекращение боевых действий без надежных гарантий безопасности западных партнеров Россия использует для того, чтобы восстановить свои силы для нового наступления. И отверг обвинения Путина о том, что пауза якобы нужна Украине для перегруппировки, назвав это "демагогией и ложью".

Відео дня

"Война может начаться снова. Прекращение огня может быть разрушено... Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас давление Трампа на Киев относительно уступок значительно превышает давление на Москву и призвал Вашингтон бить по "кошельку" Кремля: "Что действительно дорого стоит россиянам — это остановка их "теневого флота", остановка их компаний, их способности торговать, экспортировать энергоресурсные ресурсы, а также перекрытие схем обхода санкций".

Пока продолжается давление, Украина отвечает силой. Зеленский подтвердил, что новые украинские крылатые ракеты FP-5 Flamingo успешно поразили ракетный завод глубоко в тылу РФ.

"Я надеюсь, что президент Трамп и США надавят на Россию и остановят Путина. Но я полагаюсь прежде всего на украинских граждан, нашу армию и наше производство", — сказал президент.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия не хочет завершения войны и пытается ослабить переговорные позиции Киева, манипулируя международными лидерами, включая президента США Дональда Трампа.

И, разговаривая с журналистами, Владимир Зеленский потребовал от Запада четких сроков вступления Украины в ЕС.