"Я хочу дату": Зеленский требует от Запада четких сроков вступления Украины в ЕС

Украина должна получить официально зафиксированную дату вступления в Европейский Союз и произойти это может уже в 2027 году.

Странам-членам этого межгосударственного образования нужно прекратить медлить, заявил в интервью Financial Times президент Украины Владимир Зеленский.

"Я хочу дату. Я прошу об этом. Нельзя допустить, чтобы следующие лидеры или следующее поколение столкнулись с ситуацией, при которой Россия блокирует членство Украины в ЕС в течение 50 лет", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул необходимость четкой определенности со стороны Брюсселя.

По его мнению, отсутствие конкретных временных рамок играет на руку Москве и создает риски для будущего Украины.

Зеленский также отметил, что процесс интеграции не должен растягиваться на десятилетия и предложил установить ориентиром для вступления 2027 год.

