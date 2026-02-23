"В кафе не был ни разу": Зеленский рассказал о своей жизни во время полномасштабной войны

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что нечасто видится с женой и детьми после 24 февраля 2022 года. По его словам, он не бывает кинотеатрах и театрах, а кофе пьет только на АЗС во время командировок.

О своей жизни после полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Зеленский рассказал в интервью AFP. Он признался, что видится с семьей не каждый день, однако обязательно старается проводить с родными по крайней мере час в неделю.

"Когда у нас есть время, мы встречаемся, стараемся поужинать или провести вместе выходной. У меня нет выходного в воскресенье или субботу, но если в такой день пообедать — это очень круто, если получается", — рассказал президент.

По его словам, семейных традиций у Зеленских сейчас нет, а сам он не ходит ни в кинотеатры, ни в театры.

"Дети ходят с бабушкой, когда могут. Я не хожу по магазинам. В кафе я не был ни разу за все годы войны", — признался Зеленский.

По словам президента, кофе он пьет только на заправках, когда ездит в командировки.

"Опять же, все нормально. Я понимаю, что это условия такие. Но нет такого, как семейный день с детьми, когда мы куда-то идем", — сказал Зеленский.

Жизнь Зеленского после полномасштабного вторжения РФ

Зеленский рассказал, что встает в 6-7 утра, но в течение ночи ему пишет сообщения командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Анатолий Кривоножко — и президент отвечает.

"Мы с ним общаемся, пишем друг другу о противовоздушной обороне, ударах, куда, по-разному. Громко разговариваем, тихо. Если интенсивные удары, по любому региону — мы общаемся. То есть ночь с паузами для сна. А так шестая седьмая — нормально", — сказал глава государства.

Он добавил, что пытается утром читать новости в телефоне, хотя не считает это правильным, поскольку вставать надо с хорошим настроением, а это не всегда получается. Затем президент пытается сделать физические упражнения.

"Даже быстрая зарядка физическая — 25-30 минут — это уже достаточно неплохо. Иногда занимаюсь больше силовыми. Побегать на улице любил до войны очень, сейчас не бегаю", — рассказал украинский лидер.

На вопрос о диете Зеленский ответил, что "старается не толстеть". По его словам, поддерживать физическую форму ему помогают физические нагрузки и отсутствие привычки "заедать" нервы едой.

Интервьюер спросила у президента, до сих пор ли ему не готовит завтраки первая леди Елена Зеленская.

"Нет, не готовит, хотя когда-то это было. Я теперь уже говорю, что "до войны" — это "когда-то". И когда-то она очень классно готовила солянку. И борщ может приготовить", — ответил Зеленский.

Напомним, первая леди Елена Зеленская в интервью CNN 21 февраля рассказывала, как начинается рабочий день Зеленского во время войны. По ее словам, ее муж встает в 3-4 утра и пьет много черного кофе без сахара, а с начала полномасштабного вторжения у их семьи не было "ни одного мгновения полного счастья". Первая леди отметила, что несмотря на огромное давление и нагрузки Зеленский сохраняет чувство юмора и находит время на чтение книг или просмотр фильмов во время долгих поездок.

В интервью AFP Зеленский назвал главные требования США и России в мирных переговорах. По его словам, Вашингтон видит решение проблемы в выходе Украины из Донбасса и отказе от Запорожской АЭС.

В интервью ВВС Владимир Зеленский говорил, что российский диктатор Владимир Путин начал Третью мировую войну.