Владимир Зеленский ежедневно живет в состоянии постоянного напряжения из-за войны, и это заметно отразилось на его внешности и эмоциональном состоянии. Как рассказала первая леди Елена Зеленская, рабочий день ее мужа начинается задолго до рассвета, когда поступают первые сообщения с фронта.

В комментарии изданию CNN она отметила, что война постоянно эмоционально давит на их семью, и ее влияние особенно заметно на состоянии мужа. В частности, Зеленская отметила, что, глядя на него, у нее складывается впечатление, что война в Украине длится "гораздо дольше, чем четыре года". Кроме того, с начала полномасштабного вторжения в их семье не было "ни одного мгновения полного счастья".

"Это видно, если посмотреть на него. Но это не так важно, как то, что он переживает внутри, на эмоциональном уровне", — пояснила супруга президента.

По ее словам, рабочий день Владимира Зеленского обычно начинается около 3-4 утра, когда ему начинают поступать сообщения с фронта. Кроме того, президент Украины часто пьет черный кофе без сахара, чтобы поддерживать энергию в течение насыщенного дня.

Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин отметил, что, несмотря на сложности и огромное давление, Зеленский сохраняет чувство юмора и находит время на книги или фильмы во время длительных поездок.

Он также подчеркнул, что его поражает способность президента оставаться порядочным человеком и хорошо относиться к другим, даже в сложных обстоятельствах.

В этом же материале, автор отметил, что "лучшие часы" Владимира Зеленского на посту президента Украины пришлись на один из самых тяжелых моментов для страны. Когда российские войска приближались к Киеву, он решил остаться в столице, и этим показал украинцам свою надежность как лидера.

Главная министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что тогда Зеленский стоял перед выбором: обеспечить безопасность своей семьи или согласиться на ультиматум. Он отказался от такого варианта и остался в Украине вместе с семьей.

"У него был выбор. Его жизнь и жизнь его семьи, или принятие ультиматума, этого так называемого капитуляционного соглашения. Он отказался, и его семья осталась в Украине. Я очень ценю его силу духа и дух", — сказал Сибига CNN.

Также Елена Зеленская рассказывала CNN, что в первые дни полномасштабного вторжения РФ испытывала "острый страх", который позже сменился постоянным. Она отметила, что это эмоциональное давление не позволяет вести обычную жизнь, но она пытается его контролировать.

Ранее Фокус писал, что бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала видео из сериала "Слуга народа", на котором президент прогуливается по пустому Киеву. В своей заметке она отметила, что стремление к "справедливому" миру может привести к тому, что сцена из сериала станет реальностью.