Встає о 3 ранку та п'є багато кави: як починається робочий день Зеленського під час війни, — CNN

Володимир Зеленський щодня живе у стані постійного напруження через війну, і це помітно відобразилося на його зовнішності та емоційному стані. Як розповіла перша леді Олена Зеленська, робочий день її чоловіка починається задовго до світанку, коли надходять перші повідомлення з фронту.

У коментарі виданню CNN вона зазначила, що війна постійно емоційно тисне на їхню родину, і її вплив особливо помітний на стані чоловіка. Зокрема, Зеленська зауважила, що, дивлячись на нього, у неї складається враження, що війна в Україні триває "набагато довше, ніж чотири роки". Крім того, з початку повномасштабного вторгнення у їхній сім’ї не було "жодної миті повного щастя".

"Це видно, якщо подивитися на нього. Але це не так важливо, як те, що він переживає всередині, на емоційному рівні", — пояснила дружина президента.

За її словами, робочий день Володимира Зеленського зазвичай починається близько 3–4 ранку, коли йому починають надходити повідомлення з фронту. Крім того, президент України часто п’є чорну каву без цукру, щоб підтримувати енергію протягом насиченого дня.

Відео дня

Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що, незважаючи на складнощі та величезний тиск, Зеленський зберігає почуття гумору і знаходить час на книги або фільми під час тривалих поїздок.

Він також підкреслив, що його вражає здатність президента залишатися порядною людиною та добре ставитися до інших, навіть у складних обставинах.

У цьому ж матеріалі, автор зазначив, що "найкращі години" Володимира Зеленського на посаді президента України припали на один із найважчих моментів для країни. Коли російські війська наближалися до Києва, він вирішив залишитися в столиці, і цим показав українцям свою надійність як лідера.

Головна міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що тоді Зеленський стояв перед вибором: забезпечити безпеку своєї родини або погодитися на ультиматум. Він відмовився від такого варіанту і залишився в Україні разом із сім’єю.

"У нього був вибір. Його життя та життя його родини, або прийняття ультиматуму, цієї так званої капітуляційної угоди. Він відмовився, і його родина залишилася в Україні. Я дуже ціную його силу духу та дух", – сказав Сибіга CNN.

Також Олена Зеленська розповідала CNN, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ відчувала "гострий страх", який пізніше змінився постійним. Вона зазначила, що цей емоційний тиск не дозволяє вести звичайне життя, але вона намагається його контролювати.

Раніше Фокус писав, що колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель опублікувала відео з серіалу "Слуга народу", на якому президент прогулюється порожнім Києвом. У своєму дописі вона зазначила, що прагнення до "справедливого" миру може призвести до того, що сцена з серіалу стане реальністю.