Не відчувала себе щасливою: Олена Зеленська розповіла про життя після лютого 2022-го

Перша леді Олена Зеленська зізналася, що з лютого 2022 року ще жодного разу не почувалася щасливою на всі сто відсотків. При цьому, дивлячись на свого чоловіка, їй здається, що повномасштабна війна триває вже понад чотири роки.

"Це видно, коли дивишся на нього. Але це не так важливо, як те, що він переживає всередині, на емоційному рівні", — зазначила вона.

Перша леді Олена Зеленська та президент України Володимир Зеленський вшановують пам'ять загиблих учасників Революції Гідності на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві

Зеленська зізналася, що з початку повномасштабного вторгнення в неї не було жодного моменту повного щастя. Дружина політика змирилася з цим і визнає, що з цим доведеться почекати до закінчення війни. Однак вона зосереджується на коротких моментах радості, наприклад, коли сім'я завела нове цуценя і вперше принесла його додому.

Крім того, Зеленська поділилася, що в перші дні широкомасштабного вторгнення РФ відчувала "гострий страх", який пізніше змінився постійним. Це почуття вона намагається побороти.

"Тому що інакше це заважає жити нормальним життям. Цей страх іноді намагається вирватися назовні... але я не дозволяю собі довго на ньому зосереджуватися", — заявила Зеленська.

Нагадаємо, 2023 року Олена Зеленська в інтерв'ю ВВС розповіла, як війна з Росією вплинула на її сім'ю. Вона заявляла, що їй потрібен чоловік, а не історична постать поруч.

Фокус писав, якою була в дитинстві та юності дружина президента Зеленського.