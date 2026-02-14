"Я не думаю про себе": Зеленський розповів, чи не боїться бути отруєним, як Навальний

Володимир Зеленський не має часу переживати, що його можуть отруїти смертельними токсинами, які використовує Кремль у боротьбі з ворогами режиму. Політик сконцентрований на боротьбі за виживання усієї країни.

Щодня Україна бореться та продовжує свою боротьбу за виживання. Про це під час спілкування зі ЗМІ у Мюнхені заявив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливості бути отруєним такими ж речовинами, як і російський опозиціонер Олексій Навальний.

"Я не думаю про себе. Ми втратили вже велику кількість людей", — зазначив глава держави.

Утім він визнав, що не знає, що буде завтра, але додав, що у нього немає часу думати про главу Кремля Володимира Путіна та його отруту.

Як відомо, дослідники з Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів проаналізували зразки біоматеріалів Олексія Навального, який помер у колонії у 47-річному віці. Експерти визнали, що російського опозиційного політика могли убити за допомогою надтоксичної отрути епібатидин. Вона витягується зі шкіри південноамериканської жаби-дереволаза.

Відео дня

Під час інтерв'ю французькому виданню France Володимир Зеленський розповідав, що російська сторона декілька разів здійснювала спроби його ліквідувати. Й глава держави начебто "звик" до намагання представників Москви "прибрати" його.

Нагадаємо, влітку 2025 року стало відомо про замах на президента України Володимира Зеленського, який готував завербований росіянами польський пенсіонер. Запобігти вбивству допомогла внутрішня спецслужба європейської країни.

Чоловік, зокрема, збирав інформацію про систему безпеки аеропорту Ряшів-Ясьонка.

Окружний суд Замостя засудив обвинуваченого до 3,5 років позбавлення волі.