Замах на Зеленського: поляк, який організував його, хотів потрапити у "Вагнер" або ГРУ РФ

У Польщі ухвалили рішення у справі щодо чоловіка, який шпигував на користь розвідки Росії. Його визнали винним за фактом шпигунства.

У 2024 році він долучився до організації спроби замаху на президента України Володимира Зеленського. Про це заявив представник координатора спецслужб країни Яцек Добжинський в X.

Зазначається, що чоловік сам висловив бажанню працювати на розвідку Росії та виконувати завдання від них. Крім того, він був готовий вступити до лав ПВК "Вагнер" або військової частини Головного розвідувального управління РФ.

Одним із завдань, які стояли перед чоловіком, був збір даних щодо охорони аеропорту "Жешув-Ясьонка" для планування замаху на Зеленського.

Окружний суд Замостя визнав чоловіка винним за висунутими звинуваченнями та засудив до покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

23 червня видання "Главком" з посиланням на заяву голови Служби безпеки України Василя Малюка повідомило, що у Польщі пенсіонер хотів вбити Зеленського. Підозрюваним був військовий пенсіонер, поляк, якого вербували десятки років тому і він свято вірив в радянську ідею та виношував намір крізь роки.

Перед цим, у травні 2025 року стало відомо, що в Польщі судитимуть чоловіка, якого звинувачують у підготовці замаху на президента України Володимира Зеленського. Чоловіка, ідентифікованого як Павел К., заарештували у квітні 2024 року внаслідок співпраці польських та українських прокурорів і йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Згодом з'ясувалося, що підозрюваного у замаху затримали представники Агентства внутрішньої безпеки Польщі ще 17 квітня 2024 року в Люблінському воєводстві.