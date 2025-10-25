Замах на Зеленського: у Польщі судитимуть чоловіка, який допомагав росіянам організувати напад на президента

У Польщі відбудеться суд над чоловіком, якого звинувачують у зборі даних про аеропорт Ряшів-Ясьонка, що могло допомогти російським спецслужбам спланувати замах на президента України Володимира Зеленського.

25 листопада розпочнеться слухання у справі Павела К. в Окружному суді у місті Замосць Люблінського воєводства. Про це пише польське видання Onet.

Підозрюваного затримали представники Агентства внутрішньої безпеки Польщі 17 квітня 2024 року в Люблінському воєводстві. Після цього здійснили обшук, в ході якого виявили у Павела К. боєприпаси, які той зберігав незаконно. Тоді ж чоловіка заарештували.

Слідство з'ясувало, що обвинувачений погодився діяти на користь російських спецслужб, зокрема військової розвідки РФ, а також підтримував контакти з росіянами. Вони, як стверджують слідчі, були напряму залучені до російської агресії щодо України.

Відео дня

Одним з завдань від спецслужб РФ, над якими працював Павел К., був збір інформації про аеропорт Ряшів-Ясьонка, зокрема його систему безпеки. Ці дані він мав передати росіянам.

"Ці дані могли бути використані російськими спецслужбами для підготовки замаху на життя президента України Володимира Зеленського", — стверджують у Національній прокуратурі Польщі.

Пресслужба прокуратури також повідомляла раніше про те, що дані щодо ймовірного злочину затриманого надійшли від Офісу генерального прокурора України.

Замах на Володимира Зеленського у Польщі: слухання справи

Слухання у справі Павела К. розпочнуться 25 листопада. Як пише видання з посиланням на заяву речника Окружного суду у Замосці, спершу заплановане технічне засідання. Після цього відбудеться перше слухання.

Варто зазначити, що обвинувальний акт передали до Окружного суду у Варшаві ще 20 травня.

Нагадаємо, 23 червня видання "Главком" з посиланням на заяву голови Служби безпеки України Василя Малюка повідомило, що у Польщі пенсіонер хотів вбити Зеленського.

Також у червні пресслужба СБУ викрила агентів ФСБ у Києві, які готували другий замах на Дмитра Гордона.