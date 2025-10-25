Покушение на Зеленского: в Польше будут судить мужчину, который помогал россиянам организовать нападение на президента

В Польше состоится суд над мужчиной, которого обвиняют в сборе данных об аэропорте Жешув-Ясенка, что могло помочь российским спецслужбам спланировать покушение на президента Украины Владимира Зеленского.

25 ноября начнется слушание по делу Павела К. в Окружном суде в городе Замость Люблинского воеводства. Об этом пишет польское издание Onet.

Подозреваемого задержали представители Агентства внутренней безопасности Польши 17 апреля 2024 года в Люблинском воеводстве. После этого провели обыск, в ходе которого обнаружили у Павела К. боеприпасы, которые тот хранил незаконно. Тогда же мужчину арестовали.

Следствие выяснило, что обвиняемый согласился действовать в пользу российских спецслужб, в частности военной разведки РФ, а также поддерживал контакты с россиянами. Они, как утверждают следователи, были напрямую вовлечены в российскую агрессию в отношении Украины.

Одним из заданий от спецслужб РФ, над которыми работал Павел К., был сбор информации об аэропорте Жешув-Ясенка, в частности его системе безопасности. Эти данные он должен был передать россиянам.

"Эти данные могли быть использованы российскими спецслужбами для подготовки покушения на жизнь президента Украины Владимира Зеленского", — утверждают в Национальной прокуратуре Польши.

Пресс-служба прокуратуры также сообщала ранее о том, что данные относительно вероятного преступления задержанного поступили от Офиса генерального прокурора Украины.

Покушение на Владимира Зеленского в Польше: слушание дела

Слушания по делу Павела К. начнутся 25 ноября. Как пишет издание со ссылкой на заявление представителя Окружного суда в Замостье, сначала запланировано техническое заседание. После этого состоится первое слушание.

Стоит отметить, что обвинительный акт передали в Окружной суд в Варшаве еще 20 мая.

Напомним, 23 июня издание "Главком" со ссылкой на заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка сообщило, что в Польше пенсионер хотел убить Зеленского.

Также в июне пресс-служба СБУ разоблачила агентов ФСБ в Киеве, которые готовили второе покушение на Дмитрия Гордона.