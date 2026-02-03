Покушение на Зеленского: поляк, организовавший его, хотел попасть в "Вагнер" или ГРУ РФ

В Польше приняли решение по делу в отношении мужчины, который шпионил в пользу разведки России. Его признали виновным по факту шпионажа.

В 2024 году он приобщился к организации попытки покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель координатора спецслужб страны Яцек Добжинский в X.

Отмечается, что мужчина сам выразил желание работать на разведку России и выполнять задания от них. Кроме того, он был готов вступить в ряды ЧВК "Вагнер" или воинской части Главного разведывательного управления РФ.

Одной из задач, которые стояли перед мужчиной, был сбор данных по охране аэропорта "Жешув-Ясенка" для планирования покушения на Зеленского.

Окружной суд Замостья признал мужчину виновным по предъявленным обвинениям и приговорил к наказанию в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Відео дня

23 июня издание "Главком" со ссылкой на заявление главы Службы безопасности Украины Василия Малюка сообщило, что в Польше пенсионер хотел убить Зеленского. Подозреваемым был военный пенсионер, поляк, которого вербовали десятки лет назад и он свято верил в советскую идею и вынашивал намерение сквозь годы.

Перед этим, в мае 2025 года стало известно, что в Польше будут судить мужчину, которого обвиняют в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Мужчину, идентифицированного как Павел К., арестовали в апреле 2024 года в результате сотрудничества польских и украинских прокуроров и ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Впоследствии выяснилось, что подозреваемого в покушении задержали представители Агентства внутренней безопасности Польши еще 17 апреля 2024 года в Люблинском воеводстве.