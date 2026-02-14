Не "Новачком": ЗМІ з'ясували, чим отруїли Олексія Навального в колонії РФ

Російського політика Олексія Навального могли убити в колонії за допомогою надтоксичної отрути епібатидин. Вона витягується зі шкіри південноамериканської жаби-дереволаза.

Нові деталі щодо смерті Олексія Навального повідомляє 14 лютого The Insider із посиланням на джерела. За даними журналістів, Великобританія, Швеція, Франція, Німеччина та Нідерланди змогли проаналізувати зразки біоматеріалів політика, і декілька незалежних одна від одної лабораторій виявили в семплах епібатидин.

Журналісти стверджують, що заяву щодо отруєння навального зазначені п'ять країн зроблять на Мюненській безпековій конференції.

При цьому невідомо, як саме родина Навального змогла вивезти зразки з РФ.

Навального могли отруїти епібатидином: що це за речовина

Журналісти розповіли, що хлорований алкалоїд епібатидин у 1974 році відкрив Джон Дейлі, та повністю його структуру дослідили лише у 1992-му.

Цей нейротоксин видобувається зі шкіри південноамериканської жаби-дереволаза, яка з 1984 року має статус виду, що охороняється. Ці жаби отримують токсин з їжі (імовірно, від жукіів, мурах, кліщів і мух) та накопичують його у шкірі, тому при розведенні в неволі токсин не виробляється. Вперше епібатидин штучно синтезували у 1993 році.

Цей нейротоксин впливає на нікотинові та мускаринові ацетилхолінові рецептори, які беруть участь у передачі больових відчуттів, русі та інших функціях організму. При потраплянні в тіло людини епібатидин викликає оніміння та може призвести до повного паралічу. Смертельна доза викликає параліч, що може зупинити дихання.

Шкіра дереволаза містить токсичну отруту епібатидин Фото: The Insider

Спочатку епібатидин хотіли використовувати в медичних цілях через його знеболювальний ефект і те, що він не викликає залежність. Однак від цієї ідеї відмовилися, оскільки токсичні симптоми проявлялися навіть за введення малих доз.

За даними науковців, епібатидин викликає параліч і втрату свідомості, судоми, кому і зрештою смерть.

Навального могли отруїти епібатидином Фото: The Insider

За словами лікаря-реаніматолога Олександра Полупана, що лікував Навального від отруєння "Новачком", відкриті дані про симтоми перед смертю політика збігаються з інформацією про дію епібатидину.

"Природний алкалоїд, виділений із отруйних жаб, стимулює N-холінорецептори в нейром'язових синапсах, вегетативних гангліях та ЦНС. У ранній фазі викликає тахікардію, гіпертензію, блювання, міоклонію та судоми. Швидко змінюються на брадикардію, гіпотензію, пригнічення дихання. Клінічна картина в чомусь схожа на отруєння ФОС, але з менш вираженим М-холінергічним компонентом. Атропін фактично не є ефективним", — пояснив лікар журналістам.

Смерть Олексія Навального: що відомо

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у російській колонії 16 лютого 2024 року. Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань заявило, що ув'язненому стало погано одразу після прогулянки, і він втратив свідомість. Деякі ЗМІ припускали, що у нього відірвався тромб.

Лікар Навального, анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан спростував версію про тромб.

17 вересня 2025 року отруєння Навального підтвердила його вдова, Юлія Навальна. Вона заявила, що її команді вдалося отримати біологічні зразки політика та вивезти за кордон для дослідження у двох країнах.