Отруєння Навального підтвердила його вдова: оголошені результати аналізів (відео)

Юлія Навальна стверджує, що біологічні зразки політика вдалося вивезти за кордон і дослідити у двох країнах. Разом з тим,, вона не уточнила, якою саме речовиною нібито отруїли Олексія Навального.

Related video

Удова російського опозиційного діяча Юлія Навальна у відеозверненні на платформі X повідомила, що їй та її команді вдалося отримати біологічні зразки свого чоловіка ще до його поховання. За словами Навальної, матеріали були таємно вивезені з Росії та передані для перевірки у дві незалежні лабораторії за кордоном. За словами вдови, обидва аналізи дали однаковий результат — Олексій Навальний був отруєний.

Навальний помер у колонії "Полярний вовк" 16 лютого 2024 року у віці 47 років. Російська влада тоді заявила, що причиною смерті став "відрив тромбу" після прогулянки.

"Обидві лабораторії дійшли одного й того ж висновку: Олексія вбили. Точніше, його отруїли", – сказала Юлія Навальна. Вона закликала міжнародні установи оприлюднити результати досліджень і "розкрити незручну правду". Яку саме речовину було виявлено, вона не уточнила.

За словами вдови, упродовж більш як трьох років ув’язнення стан здоров’я політика поступово погіршувався. Його тримали у жорстких умовах: холод, голод, повна ізоляція. Йому забороняли телефонні дзвінки, побачення та навіть листування. Навального неодноразово відправляли в одиночну камеру, де він залишався без особистих речей та книг. У камері були лише шість квадратних метрів простору, кухоль, зубна щітка та ліжко, яке вдень складалося. "У цій камері вони його і вбили", – наголосила вона.

У своєму зверненні Навальна описала й останні години життя чоловіка. 16 лютого його вивели на прогулянку близько 12:10. Невдовзі він поскаржився на різке погіршення самопочуття, але замість медичної допомоги його повернули у камеру. Там Навальний згорнувся на підлозі, стогнав від болю, говорив про печіння в грудях і животі. У нього почалася блювота, згодом – судоми, утруднене дихання та кашель. Попри скарги, охоронці замкнули камеру й лише через 40 хвилин викликали швидку. До моменту прибуття лікарів Навальний уже не подавав ознак життя, а об 14:23 ЕКГ зафіксувало відсутність серцевої активності.

У відео Юлія також показала знімки із колонії, які вдалося вивезти приховано. Вона підкреслила, що два окремі дослідження, проведені у різних країнах, незалежно підтвердили факт отруєння. Назви лабораторій і держав вона не розкрила.

Звернення Навальної на платформі Х

Вона заявила, що закордонні уряди відмовляються офіційно розслідувати обставини загибелі Навального з політичних причин. "Я вимагаю, щоб лабораторії, які проводили аналізи, опублікували свої результати. Ці дані мають суспільне значення, і всі заслуговують знати правду", – наголосила Навальна.

Як повідомляли незалежні російські ЗМІ, після смерті опозиціонера слідчі вилучили 75 предметів, включаючи зразки блювотних мас, однак згодом ознаки можливого отруєння з офіційних документів було прибрано.

Нагадаємо, у 2020 році Навальний вже пережив замах із застосуванням нервово-паралітичної речовини "Новачок". Тоді висновки про отруєння підтвердили лабораторії у Німеччині, Франції та Швеції за участі Організації із заборони хімічної зброї.

У 2021 році опозиціонера заарештували після повернення з лікування у Берліні. Його смерть у колонії у 2024 році спричинила міжнародний резонанс. США та ЄС після цього запровадили нові санкції проти російських високопосадовців. Кремль заперечує будь-яку причетність до загибелі політика.

Як повідомляв Фокус, Путін вперше прокоментував раптову смерть Навального у березні минулого року.

Фокус також писав, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер через обрив тромбу.