"Я можу вас розчарувати": Буданов розповів, як помер Навальний (відео)

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі у віці 47 років. Його смерть була природною, розповів голова ГУР МОУ Кирило Буданов.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер через обрив тромбу. Про це він повідомив у коментарі виданню "Українські новини" 25 лютого.

"Я можу вас розчарувати. Але те, що нам відомо, він реально загинув через тромб", — сказав Кирило Буданов.

Керівник української розвідки наголосив, що смерть російського опозиціонера була природною.

У Росії помер Олексій Навальний: що відомо

16 лютого в управлінні Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ повідомили про смерть російського опозиціонера Олексія Навального. Це сталося у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Зокрема, чоловіку стало погано відразу після прогулянки. Причиною смерті називали проблеми з тромбами. Тоді як анестезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, що лікував політика у 2020 році, зауважив, що той не мав симптомів, що свідчили б про проблеми з судинами.

17 лютого стало відомо, що в колонії матері російського опозиціонера Олексія Навального заявили, що її син помер через "синдром раптової смерті".

Крім цього, 16 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Кремля Володимир Путін убивця. У промові він натякнув на смерть російського опозиціонера Навального у в'язниці.

Нагадаємо, 24 лютого експрессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила, що тіло політика віддали його матері Людмилі. З її слів, похорон ще попереду.