Мати Навального нарешті забрала тіло свого сина з моргу в Салехарді
За словами ексспікерки Олексія Навального Кіри Ярмиш, наразі невідомо, чи заважатиме влада провести похорон Олексія так, як цього хоче сім'я і як на те заслуговує він сам.
Тіло головного політичного в'язня РФ Олексія Навального нарешті віддали його матері — Людмилі Навальній. Про це повідомила експрессекретарка вбитого політика Кіра Ярмиш у соцмережі Х.
"Тіло Олексія віддали матері. Дякуємо велике всім, хто вимагав цього разом із нами", — написала Ярмиш.
Вона розповіла, що поки Людмила Навальна перебуває в Салехарді.
"Похорон ще попереду. Ми не знаємо, чи заважатиме влада провести його так, як цього хоче сім'я і як на те заслуговує Олексій. Ми повідомлятимемо інформацію в міру її надходження", — пообіцяла речниця Навального.
Посмертні хроніки Олексія Навального
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) РФ повідомила про смерть ключового опонента президента Росії Володимира Путіна — Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- 19 лютого, коли мати опозиціонера Людмила Навальна приїхала до моргу в Салехарді, де мало б зберігатися тіло її сина, то ні її, ні адвокатів не пустили.
- 20 лютого мати Навального записала відеозвернення до президента РФ із вимогою віддати їй тіло сина, щоб вона могла його поховати.
- 23 лютого Людмила повідомила, що їй погрожують поховати тіло сина в колонії, якщо вона не погодиться на таємний похорон.
Нагадаємо, що в багатьох містах Росії відбулися акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального. Правоохоронці почали затримувати учасників акції. У 30 містах Росії відбулися заходи, на них затримали понад 230 росіян.