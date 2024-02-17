"У морзі немає": у РФ не можуть знайти тіло Навального (скріншот)

Морг у Салехарді, куди нібито відвезли тіло російського опозиціонера Олексія Навального, виявився закритим попри те, що в колонії запевнили про зворотне, розповіла прессекретарка політика Кіра Ярмиш.

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Після смерті російського опозиціонера Олексія Навального нібито перевезли до Салехарда. Проте за словами прессекретарки політика Кіри Ярмиш, у морзі його тіла немає. Про це вона повідомила у своєму X (Twitter) 17 лютого.

Вона розповіла, що до салехардського моргу приїхали адвокат та мати Навального. Проте він виявився закритим попри те, що в колонії запевнили, що морг працює, а тіло опозиціонера перебуває там.

"Адвокат зателефонував за вказаним на дверях телефоном. Йому сказали, що він уже сьомий, хто сьогодні телефонує. Тіла Олексія у них у морзі немає", — написала Кіра Ярмиш.

Крім цього, вона розповіла, що іншому адвокату Навального у Салехарді повідомили, що "причину смерті Олексія не встановлено, було взято повторну гістологічну експертизу". Результати експертизи будуть наступного тижня.

"Очевидно, що вони брешуть і роблять все, щоб не видати тіло", — заявила вона.

Смерть Олексія Навального: що відомо

16 лютого в управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) РФ заявили про смерть російського політика Олексія Навального. Повідомлялося, що він помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі та нібито мав проблеми з тромбами.

За словами анестезіолога-реаніматолога Олександра Полупана, який лікував Навального у 2020 році, політик не мав жодних симптомів, які свідчили б про проблеми з судинами.

17 лютого прессекретарка Навального Кіра Ярмиш підтвердила смерть політика. Вона зауважила, що згідно з офіційним повідомленням, він помер 16 лютого о 14:17. Крім цього, Ярмиш розповіла, що родині не віддають тіло Навального, повідомивши, що воно нібито знаходиться в Салехарді.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що за загибеллю Олексія Навального може стояти президент Росії. З його слів, Володимиру Путін все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції.