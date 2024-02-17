"В морге нет": в РФ не могут найти тело Навального (скриншот)

Морг в Салехарде, куда якобы увезли тело российского оппозиционера Алексея Навального, оказался закрытым, несмотря на то, что в колонии заверили об обратном, рассказала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

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После смерти российского оппозиционера Алексея Навального якобы перевезли в Салехард. Однако по словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, в морге его тела нет. Об этом она сообщила в своем X (Twitter) 17 февраля.

Она рассказала, что в салехардский морг приехали адвокат и мать Навального. Однако он оказался закрытым несмотря на то, что в колонии заверили, что морг работаю, а тело оппозиционера находится там.

"Адвокат позвонил по указанному на двери телефону. Ему сказали, что он уже седьмой, кто сегодня звонит. Тела Алексея у них в морге нет", — написала Кира Ярмыш.

Кроме этого, она рассказала, что другому адвокату Навального в Салехарде сообщили, что "причина смерти Алексея не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза". Результаты экспертизы будут на следующей неделе.

"Очевидно, что они врут и делают все, чтобы не выдать тело", — заявила она.

Смерть Алексея Навального: что известно

16 февраля в управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ заявили о смерти российского политика Алексея Навального. Сообщалось, что он умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе и якобы имел проблемы с тромбами.

По словам анестезиолога-реаниматолога Александра Полупана, который лечил Навального в 2020 году, у политика не было никаких симптомов, которые свидетельствовали бы о проблемах с сосудами.

17 февраля пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила смерть политика. Она отметила, что согласно официальному сообщению, он умер 16 февраля в 14:17. Кроме этого, Ярмыш рассказала, что семье не отдают тело Навального, сообщив, что оно якобы находится в Салехарде.

Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за гибелью Алексея Навального может стоять президент России. По его словам, Владимиру Путин все равно, кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции.