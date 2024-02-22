"Він перейшов червону межу": навіщо Путін убив Олексія Навального, — ексспівробітник КДБ

Сергій Жирнов заявив, що російська в'язниця являє собою концтабір, а голова Кремля керує всією цією вертикаллю.

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Убивством опозиціонера Олексія Навального президент РФ Володимир Путін ясно показав, що його не хвилює будь-яка відповідальність. Про це "24 каналу" розповів колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов.

За його словами, історія з Навальним перегукується з отруєнням ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Тоді російські спецслужби розглядали їх як іноземців, проте Навальний сидів у російській в'язниці.

"Навальний сидів у Росії, йому повинні були гарантувати безпеку. Але бачите, як син Кадирова бив у СІЗО порушника. Російські органи не порушили кримінальну справу, тому що не було події злочину, хоча ми його бачили", — сказав ексспівробітник КДБ.

Повідомляється, що дружина Олексія Навального Юлія публічно звинуватила в смерті чоловіка Володимира Путіна, однак, як вважає Жирнов, йому до цього немає діла.

"Російська в'язниця — концтабір, де нічого людського не залишається. Путін, як керівник цієї вертикалі, несе відповідальність за це. Він перейшов червону межу", — сказав Жирнов.

На його думку, Юлія Навальна, яка хоче продовжити справу Олексія, не зможе сильно вплинути на росіян. Це показує те, наскільки мало людей вирішили вшанувати пам'ять опозиціонера в різних містах.

"Кілька десятків, можливо сотень людей намагалися покласти квіти в різних містах. Але якби вийшло хоча б 100 тисяч, то я б ще повірив у можливість чогось. У Башкирії вийшло більше людей підтримувати їхнього активіста", — зазначив Жирнов.

Сергій Жирнов про смерть Навального (дивитися з 26 хвилини)

Нагадаємо, у Кремлі відповіли Навальній, яка звинуватила Путіна у смерті чоловіка. Прессекретар Дмитро Пєсков вважає недоцільним коментувати заяви Юлії Навальної, яка "овдовіла буквально днями раніше".

Також у ГУР заявили, що в Кремлі готують нові ліквідації після Навального. Представник розвідки Андрій Юсов розповів, що в Кремлі та спецслужбах РФ радилися щодо наступних дій. Він розкрив деталі, до кого тепер особливо прикута увага російського режиму.