"Он перешел красную черту": зачем Путин убил Алексея Навального, — экс-сотрудник КГБ

Сергей Жирнов заявил, что российская тюрьма представляет собой концлагерь, а глава Кремля руководит всей этой вертикалью.

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Убийством оппозиционера Алексея Навального президент РФ Владимир Путин ясно показал, что его не волнует любая ответственность. Об этом "24 каналу" рассказал бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

По его словам, история с Навальным перекликается с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда российские спецслужбы рассматривали их как иностранцев, однако Навальный сидел в российской тюрьме.

"Навальный сидел в России, ему должны были обеспечить безопасность. Но видите, как сын Кадырвоа избивал в СИЗО нарушителя. Российские органы не открыли уголовное дело, потому что не было события преступления, хотя мы его видели", – сказал экс-сотрудник КГБ.

Сообщается, что супруга Алексея Навального Юлия публично обвинила в смерти мужа Владимира Путина, однако, как считает Жирнов, ему до этого нет дела.

"Российская тюрьма – концлагерь, где ничего человеческого не остается. Путин, как руководитель этой вертикали, несет ответственность за это. Он перешел красную черту", – сказал Жирнов.

По его мнению, Юлия Навальная, которая хочет продолжить дело Алексея, не сможет сильно повлиять на россиян. Это показывает то, насколько мало людей решили почтить память оппозиционера в разных городах.

"Несколько десятков, возможно сотен людей пытались возложить цветы в разных городах. Но если бы вышло хотя бы 100 тысяч, то я бы еще поверил в возможность чего-то. В Башкирии вышло больше людей поддерживать их активиста", – отметил Жирнов.

Сергей Жирнов о смерти Навального (смотреть с 26 минуты)

Напомним, в Кремле ответили Навальной, которая обвинила Путина в смерти мужа. Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает нецелесообразным комментировать заявления Юлии Навальной, которая "овдовела буквально днями ранее".

Также в ГУР заявили, что в Кремле готовят новые ликвидации после Навального. Представитель разведки Андрей Юсов рассказал, что в Кремле и спецслужбах РФ советовались относительно следующих действий. Он раскрыл детали, к кому теперь особенно приковано внимание российского режима.