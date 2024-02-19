"Все выходные проводились совещания": в Кремле готовят новые ликвидации после Навального, — ГУР

Представитель разведки Андрей Юсов рассказал, что в Кремле и спецслужбах РФ советовались относительно следующих действий. Он раскрыл детали, к кому теперь особенно приковано внимание российского режима.

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В России не планируют останавливаться на ликвидации оппозиционера Алексея Навального. Об этом 19 февраля сообщил в соцсетях представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

"После убийства в тюрьме Алексея Навального, в Москве, по имеющимся данным, все выходные проводились совещания в администрации "президента" и российском гестапо (спецслужбах РФ) относительно дальнейших действий в отношении других российских оппозиционеров", — рассказал он.

Представитель разведки объяснил, что на Западе Навального воспринимали как "одну из центральных фигур оппозиции кремлевскому режиму". Перед президентскими выборами в РФ взялись за поиск "способов противодействия" некоторым политикам. По словам Юсова, речь идет о тех, кто разоблачает "нелегитимность и никчемность" переизбрания Владимира Путина.

В частности, по данным ГУР, в стране-агрессоре активно обсуждают деятельность Михаила Ходорковского. Представитель ведомства подчеркнул, что Ходорковский олицетворяет "заметный политический и медийный ресурс", критический к российской власти.

"Кроме того, дискутируются возможные методы продолжения "зачистки" влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах и последствия проведения активных мероприятий на территории стран Свободного мира", — добавил Юсов.

Публикация Андрея Юсова от 19 февраля Фото: Скриншот

Напомним, о смерти российского оппозиционера Алексея Навального стало известно 16 февраля. Отмечалось, что политик умер в колонии после того, как потерял сознание на прогулке.

Адвокат Иван Жданов рассказал, что матери Навального заявили о "синдроме внезапной смерти". В то же время родственникам не отдают тело оппозиционера.