По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные высказывания Запада являются хамскими.

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Если западные официальные лица обвинят Кремль в умышленном убийстве российского оппозиционера Алексея Навального, то это не нанесет ущерб президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, передает российское издание "Интерфакс".

По словам Пескова, подобные высказывания безусловно не могут нанести какой-то ущерб главе РФ.

"Они абсолютно не красят тех, кто с такими заявлениями выступает", — также добавил пресс-секретарь Путина.

Он отметил, что подобные заявления можно назвать хамскими.

"Откровенно хамское заявление. Мы считаем абсолютно непозволительным, это не подобает государственным деятелям, из уст которых мы слышали такие заявления", — добавил Песков.

Напомним, 22 марта 2022 года прошел суд над Навальным. Политика обвинили в оскорблении судьи и в мошенничестве на выездном заседании суда в исправительной колонии в городе Покров Владимирской области, приговорив его к 9 годам лишения свободы.

Управление ФСИН РФ 16 февраля 2024 года сообщило, что Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет.

Сообщается, что политику стало плохо после прогулки и он потерял сознание. По данным УФСИН РФ, были проведены реанимационные мероприятия, которые не дали положительных результатов.

Российские врачи из Лабытназской городской больницы в Ямало-Ненецком автономном округе РФ заверили, что семь минут ехали спасать Навального, которому стало плохо в колонии №3 "Полярный волк" в Харпе.