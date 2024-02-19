За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, такі висловлювання Заходу є хамськими.

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Якщо західні офіційні особи звинуватять Кремль в умисному вбивстві російського опозиціонера Олексія Навального, то це не завдасть шкоди президенту РФ Володимиру Путіну. Про це повідомив прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков, передає російське видання "Интерфакс".

За словами Пєскова, такі висловлювання, безумовно, не можуть завдати якоїсь шкоди главі РФ.

"Вони абсолютно не прикрашають тих, хто з такими заявами виступає", — також додав прессекретар Путіна.

Він зазначив, що такі заяви можна назвати хамськими.

"Відверто хамська заява. Ми вважаємо абсолютно недозволеним, це не личить державним діячам, із вуст яких ми чули такі заяви", — додав Пєсков.

Нагадаємо, 22 березня 2022 року відбувся суд над Навальним. Політика звинуватили в образі судді й у шахрайстві на виїзному засіданні суду у виправній колонії в місті Покров Володимирської області, засудивши його до 9 років позбавлення волі.

Управління ФСВП РФ 16 лютого 2024 року повідомило, що Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років.

Повідомляється, що політику стало погано після прогулянки й він втратив свідомість. За даними УФСВП РФ, було проведено реанімаційні заходи, які не дали позитивних результатів.

Російські лікарі з Лабитнанзької міської лікарні в Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ запевнили, що сім хвилин їхали рятувати Навального, якому стало зле в колонії №3 "Полярний вовк" у Харпі.