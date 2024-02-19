Тело Навального могли тайно вывезти из колонии перед приездом адвоката, — СМИ (видео)

В ночь на 17 февраля по дороге в Салехард ехал кортеж из четырех автомобилей, в том числе машина ФСИН. Журналисты предполагают, что в одном из авто могли перевозить тело Алексея Навального.

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Персонал Федеральной службы исполнения наказаний мог осуществить транспортировку тела Алексея Навального из исправительной колонии №3 на Ямале в Салехард перед прибытием адвоката и родственников политика в учреждение. Об этом сообщили в российском издании "Медиазона".

Журналисты изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на единственной переправе между городами Лабытнанги и Салехардом.

В частности, было замечено, что ночью 17 февраля по дороге двигался кортеж, состоящий из четырех автомобилей, одной из которых была машина Федеральной службы исполнения наказаний. Предположительно, именно этот конвой направлялся в сторону Салехарда с телом Навального.

Ранее пресс-секретарь Алексея Навального, Кира Ярмыш, сообщала о том, что адвокат и мать политика отправились в Салехард ночью 17 февраля. Они прибыли в колонию в 11 утра по местному времени, где ожидали два часа, прежде чем сотрудник учреждения сообщил им о том, что тело Навального находится в Салехарде.

Также источник "Новой газеты. Европа" сообщил о доставке тела политика в морг окружной больницы в Салехарде. По его информации, вскрытие еще не проводилось. Источник также отметил, что возможно тело будет отправлено в Москву, так как проведение вскрытия в Салехарде может вызвать подозрения в том, что Федеральная служба исполнения наказаний скрывает какие-то факты.

Кроме того, журналисты сообщили, что после смерти Навального в Салехард прибыли представители центральных аппаратов Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Основной вопрос для сотрудников Ямало-Ненецкого управления в настоящее время сводится к тому, кто будет "назначен крайним". По его словам, на текущий момент существуют два претендента на эту роль: начальник ИК-3 полковник Вадим Калинин и начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу Игорь Ракитин.

Напомним, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее сообщала, что в морге Салехарда тела политика нет. Точнее, когда туда приехали адвокат и мать Навального, морг оказался закрыт. При этом в колонии заверили, что морг работает, а тело оппозиционера находится там.