"Я могу вас разочаровать": Буданов рассказал, как умер Навальный (видео)

Российский оппозиционер Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в возрасте 47 лет. Его смерть была естественной, рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер из-за обрыва тромба. Об этом он сообщил в комментарии изданию "Українські новини" 25 февраля.

"Я могу вас разочаровать. Но то, что нам известно, он реально погиб из-за тромба", — сказал Кирилл Буданов.

Руководитель украинской разведки подчеркнул, что смерть российского оппозиционера была естественной.

В России умер Алексей Навальный: что известно

16 февраля в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ сообщили о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Это произошло в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. В частности, мужчине стало плохо сразу после прогулки. Причиной смерти называли проблемы с тромбами. Тогда как анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, лечивший политика в 2020 году, отметил, что тот не имел симптомов, свидетельствующих о проблемах с сосудами.

17 февраля стало известно, что в колонии матери российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что ее сын умер из-за "синдрома внезапной смерти".

Кроме этого, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер Кремля Владимир Путин убийца. В речи он намекнул на смерть российского оппозиционера Навального в тюрьме.

Напомним, 24 февраля бывший пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что тело политика отдали его матери Людмиле. По ее словам, похороны еще впереди.