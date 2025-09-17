Отравление Навального подтвердила его вдова: объявлены результаты анализов (видео)

Юлия Навальная утверждает, что биологические образцы политика удалось вывезти за границу и исследовать в двух странах. Вместе с тем, она не уточнила, каким именно веществом якобы отравили Алексея Навального.

Вдова российского оппозиционного деятеля Юлия Навальная в видеообращении на платформе X сообщила, что ей и ее команде удалось получить биологические образцы своего мужа еще до его захоронения. По словам Навальной, материалы были тайно вывезены из России и переданы для проверки в две независимые лаборатории за рубежом. По словам вдовы, оба анализа дали одинаковый результат — Алексей Навальный был отравлен.

Навальный умер в колонии "Полярный волк" 16 февраля 2024 года в возрасте 47 лет. Российские власти тогда заявили, что причиной смерти стал "отрыв тромба" после прогулки.

"Обе лаборатории пришли к одному и тому же выводу: Алексея убили. Точнее, его отравили", — сказала Юлия Навальная. Она призвала международные учреждения обнародовать результаты исследований и "раскрыть неудобную правду". Какое именно вещество было обнаружено, она не уточнила.

По словам вдовы, на протяжении более трех лет заключения состояние здоровья политика постепенно ухудшалось. Его держали в жестких условиях: холод, голод, полная изоляция. Ему запрещали телефонные звонки, свидания и даже переписку. Навального неоднократно отправляли в одиночную камеру, где он оставался без личных вещей и книг. В камере были только шесть квадратных метров пространства, кружка, зубная щетка и кровать, которая днем складывалась. "В этой камере они его и убили", — подчеркнула она.

В своем обращении Навальная описала и последние часы жизни мужчины. 16 февраля его вывели на прогулку около 12:10. Вскоре он пожаловался на резкое ухудшение самочувствия, но вместо медицинской помощи его вернули в камеру. Там Навальный свернулся на полу, стонал от боли, говорил о жжении в груди и животе. У него началась рвота, затем — судороги, затрудненное дыхание и кашель. Несмотря на жалобы, охранники заперли камеру и только через 40 минут вызвали скорую. К моменту прибытия врачей Навальный уже не подавал признаков жизни, а в 14:23 ЭКГ зафиксировало отсутствие сердечной активности.

В видео Юлия также показала снимки из колонии, которые удалось вывезти скрытно. Она подчеркнула, что два отдельных исследования, проведенные в разных странах, независимо подтвердили факт отравления. Названия лабораторий и государств она не раскрыла.

Обращение Навальной на платформе Х

Она заявила, что зарубежные правительства отказываются официально расследовать обстоятельства гибели Навального по политическим причинам. "Я требую, чтобы лаборатории, которые проводили анализы, опубликовали свои результаты. Эти данные имеют общественное значение, и все заслуживают знать правду", — подчеркнула Навальная.

Как сообщали независимые российские СМИ, после смерти оппозиционера следователи изъяли 75 предметов, включая образцы рвотных масс, однако впоследствии признаки возможного отравления из официальных документов были убраны.

Напомним, в 2020 году Навальный уже пережил покушение с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". Тогда выводы об отравлении подтвердили лаборатории в Германии, Франции и Швеции при участии Организации по запрещению химического оружия.

В 2021 году оппозиционера арестовали после возвращения с лечения в Берлине. Его смерть в колонии в 2024 году вызвала международный резонанс. США и ЕС после этого ввели новые санкции против российских чиновников. Кремль отрицает любую причастность к гибели политика.

