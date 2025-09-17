Отравление Навального подтвердила его вдова: объявлены результаты анализов (видео)
Юлия Навальная утверждает, что биологические образцы политика удалось вывезти за границу и исследовать в двух странах. Вместе с тем, она не уточнила, каким именно веществом якобы отравили Алексея Навального.
Вдова российского оппозиционного деятеля Юлия Навальная в видеообращении на платформе X сообщила, что ей и ее команде удалось получить биологические образцы своего мужа еще до его захоронения. По словам Навальной, материалы были тайно вывезены из России и переданы для проверки в две независимые лаборатории за рубежом. По словам вдовы, оба анализа дали одинаковый результат — Алексей Навальный был отравлен.
Навальный умер в колонии "Полярный волк" 16 февраля 2024 года в возрасте 47 лет. Российские власти тогда заявили, что причиной смерти стал "отрыв тромба" после прогулки.
"Обе лаборатории пришли к одному и тому же выводу: Алексея убили. Точнее, его отравили", — сказала Юлия Навальная. Она призвала международные учреждения обнародовать результаты исследований и "раскрыть неудобную правду". Какое именно вещество было обнаружено, она не уточнила.
По словам вдовы, на протяжении более трех лет заключения состояние здоровья политика постепенно ухудшалось. Его держали в жестких условиях: холод, голод, полная изоляция. Ему запрещали телефонные звонки, свидания и даже переписку. Навального неоднократно отправляли в одиночную камеру, где он оставался без личных вещей и книг. В камере были только шесть квадратных метров пространства, кружка, зубная щетка и кровать, которая днем складывалась. "В этой камере они его и убили", — подчеркнула она.
В своем обращении Навальная описала и последние часы жизни мужчины. 16 февраля его вывели на прогулку около 12:10. Вскоре он пожаловался на резкое ухудшение самочувствия, но вместо медицинской помощи его вернули в камеру. Там Навальный свернулся на полу, стонал от боли, говорил о жжении в груди и животе. У него началась рвота, затем — судороги, затрудненное дыхание и кашель. Несмотря на жалобы, охранники заперли камеру и только через 40 минут вызвали скорую. К моменту прибытия врачей Навальный уже не подавал признаков жизни, а в 14:23 ЭКГ зафиксировало отсутствие сердечной активности.
В видео Юлия также показала снимки из колонии, которые удалось вывезти скрытно. Она подчеркнула, что два отдельных исследования, проведенные в разных странах, независимо подтвердили факт отравления. Названия лабораторий и государств она не раскрыла.
Она заявила, что зарубежные правительства отказываются официально расследовать обстоятельства гибели Навального по политическим причинам. "Я требую, чтобы лаборатории, которые проводили анализы, опубликовали свои результаты. Эти данные имеют общественное значение, и все заслуживают знать правду", — подчеркнула Навальная.
Как сообщали независимые российские СМИ, после смерти оппозиционера следователи изъяли 75 предметов, включая образцы рвотных масс, однако впоследствии признаки возможного отравления из официальных документов были убраны.
Напомним, в 2020 году Навальный уже пережил покушение с применением нервно-паралитического вещества "Новичок". Тогда выводы об отравлении подтвердили лаборатории в Германии, Франции и Швеции при участии Организации по запрещению химического оружия.
В 2021 году оппозиционера арестовали после возвращения с лечения в Берлине. Его смерть в колонии в 2024 году вызвала международный резонанс. США и ЕС после этого ввели новые санкции против российских чиновников. Кремль отрицает любую причастность к гибели политика.
