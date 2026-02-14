Не "Новичком": СМИ выяснили, чем отравили Алексея Навального в колонии РФ

Российского политика Алексея Навального могли убить в колонии с помощью сверхтоксичного яда эпибатидин. Он извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.

Новые детали о смерти Алексея Навального сообщает 14 февраля The Insider со ссылкой на источники. По данным журналистов, Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды смогли проанализировать образцы биоматериалов политика, и несколько независимых друг от друга лабораторий обнаружили в семплах эпибатидин.

Журналисты утверждают, что заявление по отравлению Навального указанные пять стран сделают на Мюнненской конференции по безопасности.

При этом неизвестно, как именно семья Навального смогла вывезти образцы из РФ.

Навального могли отравить эпибатидином: что это за вещество

Журналисты рассказали, что хлорированный алкалоид эпибатидин в 1974 году открыл Джон Дейли, но полностью его структуру исследовали только в 1992-м.

Этот нейротоксин добывается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, которая с 1984 года имеет статус охраняемого вида. Эти лягушки получают токсин из пищи (предположительно, от жуков, муравьев, клещей и мух) и накапливают его в коже, поэтому при разведении в неволе токсин не вырабатывается. Впервые эпибатидин искусственно синтезировали в 1993 году.

Этот нейротоксин влияет на никотиновые и мускариновые ацетилхолиновые рецепторы, которые участвуют в передаче болевых ощущений, движении и других функциях организма. При попадании в тело человека эпибатидин вызывает онемение и может привести к полному параличу. Смертельная доза вызывает паралич, который может остановить дыхание.

Кожа древолаза содержит токсичный яд эпибатидин Фото: The Insider

Изначально эпибатидин хотели использовать в медицинских целях из-за его обезболивающего эффекта и того, что он не вызывает зависимость. Однако от этой идеи отказались, поскольку токсические симптомы проявлялись даже при введении малых доз.

По данным ученых, эпибатидин вызывает паралич и потерю сознания, судороги, кому и в конце концов смерть.

Навального могли отравить эпибатидином Фото: The Insider

По словам врача-реаниматолога Александра Полупана, лечившего Навального от отравления "Новичком", открытые данные о симтомах перед смертью политика совпадают с информацией о действии эпибатидина.

"Природный алкалоид, выделенный из ядовитых лягушек, стимулирует N-холинорецепторы в нейромышечных синапсах, вегетативных ганглиях и ЦНС. В ранней фазе вызывает тахикардию, гипертензию, рвоту, миоклонию и судороги. Быстро сменяются на брадикардию, гипотензию, угнетение дыхания. Клиническая картина в чем-то похожа на отравление ФОС, но с менее выраженным М-холинергическим компонентом. Атропин фактически не является эффективным", — пояснил врач журналистам.

Смерть Алексея Навального: что известно

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в российской колонии 16 февраля 2024 года. Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний заявило, что заключенному стало плохо сразу после прогулки, и он потерял сознание. Некоторые СМИ предполагали, что у него оторвался тромб.

Врач Навального, анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан опроверг версию о тромбе.

17 сентября 2025 года отравление Навального подтвердила его вдова, Юлия Навальная. Она заявила, что ее команде удалось получить биологические образцы политика и вывезти за границу для исследования в двух странах.