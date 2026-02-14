"Я не думаю о себе": Зеленский рассказал, не боится ли быть отравленным, как Навальный

У Владимира Зеленского нет времени переживать, что его могут отравить смертельными токсинами, которые использует Кремль в борьбе с врагами режима. Политик сконцентрирован на борьбе за выживание всей страны.

Ежедневно Украина борется и продолжает свою борьбу за выживание. Об этом во время общения со СМИ в Мюнхене заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов о возможности быть отравленным такими же веществами, как и российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Я не думаю о себе. Мы потеряли уже большое количество людей", — отметил глава государства.

Впрочем, он признал, что не знает, что будет завтра, но добавил, что у него нет времени думать о главе Кремля Владимире Путине и его яде.

Как известно, исследователи из Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов проанализировали образцы биоматериалов Алексея Навального, который умер в колонии в 47-летнем возрасте. Эксперты признали, что российского оппозиционного политика могли убить с помощью сверхтоксичного яда эпибатидин. Он извлекается из кожи южноамериканской лягушки-древолаза.

Во время интервью французскому изданию France Владимир Зеленский рассказывал, что российская сторона несколько раз осуществляла попытки его ликвидировать. И глава государства якобы "привык" к попытке представителей Москвы "убрать" его.

Напомним, летом 2025 года стало известно о покушении на президента Украины Владимира Зеленского, которое готовил завербованный россиянами польский пенсионер. Предотвратить убийство помогла внутренняя спецслужба европейской страны.

Мужчина, в частности, собирал информацию о системе безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.

Окружной суд Замостья приговорил обвиняемого к 3,5 годам лишения свободы.