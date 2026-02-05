"Привык к этому": Зеленский рассказал о попытках россиян его убить (видео)

Российская сторона по меньшей мере несколько раз осуществляла попытки ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

После неоднократных попыток россиян "убрать" его Владимир Зеленский уже "привык к этому". Об этом украинский лидер рассказал во время во время интервью французскому изданию France 4 февраля.

Журналистка во время разговора вспомнила о значительном количестве блокпостов и контрольно-пропускных пунктов, которые пришлось пройти, чтобы пообщаться с президентом Украины.

"Проверяли телефоны, нас несколько раз обыскивали, прежде чем мы добрались до шестого этажа", — отметила корреспондентка.

Она поинтересовалась у Зеленского, боится ли он ввиду войны с Россией за свою жизнь. На это политик ответил, что подобных попыток покушения российские службы совершили уже достаточно.

"Когда говорим о страхе, знаете, Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать", — признался президент.

Однако сейчас он уже не испытывает того страха за собственную жизнь, который был раньше.

"Определенным образом, я уже не чувствую того страха, который был в начале войны. Я привык к этому, это часть моей жизни", — пояснил Зеленский.

В то же время политик не раскрыл количества попыток россиян его ликвидировать и не называл примеров таких историй.

О чем еще говорил Зеленский во время интервью французскому медиа

Вечером 4 февраля вышло интервью украинского президента для французского СМИ France. В ходе разговора политик затронул ряд вопросов российско-украинской войны и мирных переговоров.

Говоря о переговорах с РФ, Зеленский в частности рассказал, что глава Кремля Владимир Путин на самом деле боится только президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер имеет рычаги влияния на него, в то время как европейских лидеров Путин не боится.

Также во время интервью Зеленский раскрыл официальные потери Украины на войне с Россией. По его словам, есть много пропавших без вести военных, а потери достигли 55 тысяч погибшими.

Кроме того, в разговоре Зеленский рассказал, сколько времени и погибших военных понадобится России, чтобы полностью захватить украинский Донбасс.